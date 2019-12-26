Сегодня, 09:57 Хоккей сегодня 31 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Германия расписание и результаты матчей.

31 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится шестой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы заключительные встречи 4-го тура.





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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 31.12.2019 (Московское время).

ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 17:00 Россия U20 - Германия U20 -









21:00 Финляндия U20 - Швейцария U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ





21:00 Канада U20 - Чехия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



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