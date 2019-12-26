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Хоккей сегодня 31 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Германия расписание и результаты матчей.

31 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится шестой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы заключительные встречи 4-го тура.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание последних игр, заключительного 4-го тура молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице..

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 31.12.2019 (Московское время).

17:00 Россия U20 - Германия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

17:00 Швеция U20 - Словакия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

21:00 Финляндия U20 - Швейцария U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

21:00 Канада U20 - Чехия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ


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