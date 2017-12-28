Хоккей сегодня 26 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Чехия. Расписание и результаты матчей.
Российская молодёжка попала в группу B, где встретится с одногодками из США, Канады, Чехии и Германии. Безусловно, тяжелейший октет достался подопечным Валерия Брагина. Стартуют хоккеисты РФ матчем против хозяев первенства, сборной Чехии.
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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 26.12.2019 (Московское время).17:00 Чехия U20 - Россия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
17:00 Швейцария U20 - Казахстан U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
21:00 Канада U20 - США U20 - ПРЯМОЙ ЭФИР СМОТРЕТЬ
21:00 Швеция U20 - Финляндия U20 - ПРЯМОЙ ЭФИР СМОТРЕТЬ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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