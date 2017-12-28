Вчера, 11:00 Хоккей сегодня 26 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Чехия. Расписание и результаты матчей.

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 26.12.2019 (Московское время).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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