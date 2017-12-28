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Хоккей сегодня 26 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Чехия. Расписание и результаты матчей.

26 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец стартует 44-й Чемпионат мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. Традиционно, 10-ть сильнейших молодежных команд планеты разыгрывают титул в концовке года. Напомним, сборные распределены на две группы. Четыре сильнейших команды в каждой из групп выходят в плей-офф.

Российская молодёжка попала в группу B, где встретится с одногодками из США, Канады, Чехии и Германии. Безусловно, тяжелейший октет достался подопечным Валерия Брагина. Стартуют хоккеисты РФ матчем против хозяев первенства, сборной Чехии.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 1-го тура молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 26.12.2019 (Московское время).

17:00 Чехия U20 -  Россия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

17:00 Швейцария U20 - Казахстан U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

21:00 Канада U20 - США U20 - ПРЯМОЙ ЭФИР СМОТРЕТЬ

21:00 Швеция U20 - Финляндия U20 - ПРЯМОЙ ЭФИР СМОТРЕТЬ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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