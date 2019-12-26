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Хоккей МЧМ-2020: Финляндия - Швейцария, прямая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

Сегодня, 31 декабря, на  хоккейной площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, в рамках четвертого, заключительного тура группового раунда МЧМ-2020 по хоккею с шайбой, в группе А, будут сыграны два матча. В одном из которых действующие Чемпионы мира в этой возрастной группе, хоккеисты сборной Финляндии, встретятся со сверстниками из Швейцарии.

Сборная Финляндии после трех туров, находится на втором месте в группе А, где лидируют шведы. Опуститься ниже финны могут только в случае проигрыша от Швейцарии а вот подняться выше шансы не велики, поскольку для этого нужно чтоб Швеции проиграла Словакии а это крайне мало-вероятно. Вобщем, Финляндия будет бороться за свое второе место в группе А и скорее всего его отстоит.  

Сборная Швейцарии также гарантировала себе выход из группы. Но вот за шанс не попасть в первом туре плей-офф на США или Канаду, швейцарцы и будут сражаться сегодня. Будет интересно. Смотрим хоккей в прямом эфире на ТВ канале: Матч Игра, не пропустите прямую онлайн видео трансляцию сегодня...

Начало трансляции матча Финляндия - Швейцария в 21:00 московское время или 20.00 Киев.

Финляндия - Швейцария, Молодежный Чемпионат мира-2020 по Хоккею с шайбой, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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