Вчера, 11:56 Хоккей сегодня 27 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.

27 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет второй игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы 2 оставшиеся игры 1-го тура. 27 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет второй игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы 2 оставшиеся игры 1-го тура.





Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 1/2 тура молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 27.12.2019 (Московское время).

- ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 17:00 Словакия U20 - Казахстан U20









Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!