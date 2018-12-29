Хоккей сегодня 27 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.
27 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет второй игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы 2 оставшиеся игры 1-го тура.
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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 27.12.2019 (Московское время).
17:00 Словакия U20 - Казахстан U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
21:00 Германия U20 - США U20 - ПРЯМОЙ ЭФИР ГДЕ СМОТРЕТЬ
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!