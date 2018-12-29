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Хоккей сегодня 27 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.

27 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет второй игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы 2 оставшиеся игры 1-го тура.  

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 1/2 тура молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 27.12.2019 (Московское время).

17:00 Словакия U20 - Казахстан U20 ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

21:00 Германия U20 - США U20 - ПРЯМОЙ ЭФИР ГДЕ СМОТРЕТЬ



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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