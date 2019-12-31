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Хоккей U20: Канада - Чехия 31.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею 2020, где смотреть

31 декабря, на хоккейной площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сейчас проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 4-го и заключительного тура в группе В. Молодежная сборная Канады сыграет с хозяевами первенства, сверстниками Чехии.

Перед заключительным матчем группы, в активе "Кленовых листьев" 6-ть набранных баллов. Подопечные Дэйла Хантера переиграли сборные США и Германии 6:4 и 4:1 соответственно, а также разгромно уступили российским одногодкам 0:6. Место в плей-офф североамериканцы уже себе обеспечили. В случае победы сегодня, канадцы выиграют группу. Причем, не обязательно в основное время.

Что касается чехов, то у команды Вацлава Варадя ситуация более угрожающая. На данный момент в активе чехов 4 набранных баллов и 3-я строчка в турнирке. В случае поражения в предстоящей игре Чешские Львы опустятся на 4-е место, и вынуждены будут сражаться с победителем группы А.

Несмотря на фактор родных трибун, шансы североамериканцев выглядят предпочтительней. Более динамичную и зрелую игру демонстрируют Барретт Хэйтон и компания. Как непосредственно сложится эта важнейшая игра, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!

Начало трансляции матча молодежных команд Канады и Чехии в 21:00 московское время.

Хоккей, Канада - Чехия, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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