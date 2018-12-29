Хоккей сегодня 28 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Канада. Расписание и результаты матчей.
28 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится третий игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 2-го тура. В том числе, свой второй на турнире сыграет молодежка сборной России. Соперниками россиян будет команда Канады. Эль классико мирового хоккея на молодежном уровне.
Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 2-го тура молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...
Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 28.12.2019 (Московское время).
16:00 Финляндия U20 - Словакия U20 - СМОТРЕТЬ ПРЯМОЙ ЭФИР
16:00 Чехия U20 - Германия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
20:00 Россия U20 - Канада U20
20:00 Швейцария U20 - Швеция U20
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