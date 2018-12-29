Сегодня, 13:56 Хоккей сегодня 28 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Канада. Расписание и результаты матчей.

28 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится третий игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 2-го тура. В том числе, свой второй на турнире сыграет молодежка сборной России. Соперниками россиян будет команда Канады. Эль классико мирового хоккея на молодежном уровне. 28 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится третий игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 2-го тура. В том числе, свой второй на турнире сыграет молодежка сборной России. Соперниками россиян будет команда Канады. Эль классико мирового хоккея на молодежном уровне.





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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 28.12.2019 (Московское время).









20:00 Россия U20 - Канада U20





20:00 Швейцария U20 - Швеция U20

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