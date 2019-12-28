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Хоккей U20: Россия - Канада 28.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

28 декабря, на хоккейной площадке "Остравар-Арена" в чешской Остраве, где сейчас продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 2-го тура в группе В. Сборная России сыграет командой Канады. "Эль Классико" мирового хоккея на молодежном уровне нас ожидает сегодня. Безусловно, в независимости от расстановки в турнирной таблице игра между россиянами и канадцами вызывает повышенный интерес. Причем в любой возрастной группе.

Напомним, свой стартовый матч на турнире команда Валерия Брагина проиграла хозяевам льда, хоккеистам Чехии с итоговым счетом 3:4. Егор Замула отличился дублем в игре с чешскими сверстниками.

Что касается канадцев, то в 1-м же круге подопечные Дэйла Хантера встречались с американцами, где одержали волевую победу 6:4. Первый период "Североамериканского Супер-дерби", - кленовые листья уступили 0:2, однако затем собрались и выдали блестящий второй отрезок (3:0).

Российская молодежка подходит к игре в статусе андердога, однако реальная расстановка сил определится непосредственно на площадке...

Как сложится очередной праздник хоккея!!! Россия - Канада, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!

Начало трансляции матча молодежных команд России и Канады в 21:00 московское время.

Хоккей, Россия - Канада, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной России. Счет игры Россия - Канада 6:0 (3-0, 3-0, 0-0). Видать очень разозлились подопечные Валерия Брагина после поражения от чехов.



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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