Вчера, 14:48 Хоккей U20: Россия - Чехия 26.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

26 декабря, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сегодня стартует молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 1-го тура в группе В. Сборная России сыграет с хозяевами турнира, командой Чехии. 26 декабря, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сегодня стартует молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 1-го тура в группе В. Сборная России сыграет с хозяевами турнира, командой Чехии.





Напомним, на прошлогоднем первенстве U20 хоккеисты РФ и Чехии также встречались в рамках группового этапа. Тогда, подопечные Валерия Николаевича Брагина взяли верх с итоговым счетом 2:1. Галимов и Коваленко отличились точными бросками за молодежную "Красную Машину".





Стоит отметить, нынешние соперники играют в одной группе с одногодками из США, Канады и Германии. Как видим компания более чем внушительная, а каждая игра имеет огромное значение. У чехов преимущество родных трибун. Россияне действующие бронзовые призеры в этой возрастной категории.





Как подготовилась российская ледовая дружина к турниру, и чем завершится для них стартовый матч мирового первенства U20, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!





Начало трансляции матча молодежных команд России и Чехии в 17:00 московское время.

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Результат матча победа сборной Чехии. Счет игры Россия - Чехия 3:4 (2-2, 1-2, 0-0).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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