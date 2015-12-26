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Хоккей, МЧМ-2020: ЧЕХИЯ - ГЕРМАНИЯ прямая онлайн видео трансляция матча, где смотреть сегодня

Хоккей, сегодня в субботу, 28 декабря на ледовом катке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия),  в рамках 2-го тура Молодежного Чемпионата мира по хоккею, встретятся сборные команды Германии и Чехии. Чехи на правах хозяев турнира сыграют с заведомым аутсайдером группы В, которым являются безусловно немцы.

В первом туре, на матче открытии МЧМ-2020 по хоккею в Чехии, местные хоккеисты одержали волевую победу над сборной России со счетом 4-3. И сегодня, подопечные Васлава Варада, захотят упрочить свое лидерство, поскольку в следующих матчах группового этапа, против команд США и Канады, сделать это будет гораздо сложнее.

Германия, свой матч первого тура сыграла лишь вчера. Соперником подопечных Тобиаса Абштрайтера  была сборная США, которая и нанесла немцам дебютное поражение на МЧМ-2020. Немцам нужно играть каждый матч в надежде, что кто-то из соперников оступится. Но в случае с сегодняшней игрой, сборной Германии придется сражаться еще и против зрителей. Как это получится у Абштрайтера и его сборной, смотрите в прямом эфире скоро....

Начало трансляции матча молодежных команд  ГЕРМАНИЯ - ЧЕХИЯ в 17:00 московское время или 16:00 Киев.

Хоккей, ЧЕХИЯ - ГЕРМАНИЯ, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1 | КАНАЛ-2 | КАНАЛ-3



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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