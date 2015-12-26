Сегодня, 15:05 Хоккей, МЧМ-2020: ЧЕХИЯ - ГЕРМАНИЯ прямая онлайн видео трансляция матча, где смотреть сегодня

Хоккей, сегодня в субботу, 28 декабря на ледовом катке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), в рамках 2-го тура Молодежного Чемпионата мира по хоккею, встретятся сборные команды Германии и Чехии. Чехи на правах хозяев турнира сыграют с заведомым аутсайдером группы В, которым являются безусловно немцы.





В первом туре, на матче открытии МЧМ-2020 по хоккею в Чехии, местные хоккеисты одержали волевую победу над сборной России со счетом 4-3. И сегодня, подопечные Васлава Варада, захотят упрочить свое лидерство, поскольку в следующих матчах группового этапа, против команд США и Канады, сделать это будет гораздо сложнее.



Германия, свой матч первого тура сыграла лишь вчера. Соперником подопечных Тобиаса Абштрайтера была сборная США, которая и нанесла немцам дебютное поражение на МЧМ-2020. Немцам нужно играть каждый матч в надежде, что кто-то из соперников оступится. Но в случае с сегодняшней игрой, сборной Германии придется сражаться еще и против зрителей. Как это получится у Абштрайтера и его сборной, смотрите в прямом эфире скоро....

Начало трансляции матча молодежных команд ГЕРМАНИЯ - ЧЕХИЯ в 17:00 московское время или 16:00 Киев.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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