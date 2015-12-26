Хоккей сегодня: КАНАДА - США прямая, онлайн видео трансляция молодежного Чемпионат мира по хоккею, где смотреть
Сегодня, 26 декабря на ледовом катке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), в рамках 1 тура группы В, молодежного Чемпионата мира 2020, в ледовой битве,лицом к лицу сойдутся два непримиримых соперника из северной Америки.
На прошлом Чемпионате мира, что проходил в Ванкувере, командам не довелось сыграть очного матча. Напомним, канадцы у себя дома провально выступили, уступив еще на стадии четвертьфинала, будущим Чемпионам мира, сборной Финляндии со счетом 1-2. США же пробились в финал, но в финале уступили тем же финам со счетом 2-3 и двовольствовались серебряными наградами МЧМ-2019.
Как подготовились сборные США и Канады к нынешнему первенству посмотрим в прямом эфире уже сегодня, поскольку безжалостный жребий, свел этих хоккейных монстров уже в первом туре. Ранее в группе B, сборная Чехии, со счетом 4-3 была сильнее сборной России.
Прямую трансляцию матча КАНАДА - США с молодежного первенства мира по хоккею с шайбой, смотрите в прямом эфире на ТВ канале Беларусь - 5....
Прямую трансляцию матча КАНАДА - США с молодежного первенства мира по хоккею с шайбой, смотрите в прямом эфире на ТВ канале Беларусь - 5....
Начало трансляции матча молодежных команд КАНАДА - США в 21:00 московское время или 20:00 Киев.
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Результат матча победа сборной Канады. Счет игры КАНАДА - США 6:4 (0-2, 3-0, 3-2).
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!