Хоккей сегодня: КАНАДА - США прямая, онлайн видео трансляция молодежного Чемпионат мира по хоккею, где смотреть

Сегодня, 26 декабря на ледовом катке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), в рамках 1 тура группы В, молодежного Чемпионата мира 2020, в ледовой битве,лицом к лицу сойдутся два непримиримых соперника из северной Америки.





На прошлом Чемпионате мира, что проходил в Ванкувере, командам не довелось сыграть очного матча. Напомним, канадцы у себя дома провально выступили, уступив еще на стадии четвертьфинала, будущим Чемпионам мира, сборной Финляндии со счетом 1-2. США же пробились в финал, но в финале уступили тем же финам со счетом 2-3 и двовольствовались серебряными наградами МЧМ-2019.





Как подготовились сборные США и Канады к нынешнему первенству посмотрим в прямом эфире уже сегодня, поскольку безжалостный жребий, свел этих хоккейных монстров уже в первом туре. Ранее в группе B, сборная Чехии, со счетом 4-3 была сильнее сборной России.



Прямую трансляцию матча КАНАДА - США с молодежного первенства мира по хоккею с шайбой, смотрите в прямом эфире на ТВ канале Беларусь - 5....



