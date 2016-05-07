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Хоккей, МЧМ-2020: ГЕРМАНИЯ - США прямая, онлайн видео трансляция матча, где смотреть сегодня

В пятницу, 27 декабря на ледовом катке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сегодня продолжаются матчи Молодежного Чемпионата Мира-2020 по хоккею с шайбой, будет сыграна игра второго тура группы В для сборной США и первого для сборной Германии. Соответственно между этими командами. 

В группе В, напомним, помимо этих двух команд, играют сборные Канады, России и Чехии. Все они отдыхают сегодня. После первого игрового дня, группу В, возглавляют канадцы, которые вчера, как раз были сильнее сборной США.

Засим, проигравшие стартовый матч вице-Чемпионы мира, сегодня будут очень заряжены на победу и соперник у них для реабилитации, самый, что ни на есть, подходящий. Сборная команда Германии, заведомый аутсайдер группы В. Посмотрим, что подопечные Тобиаса Абштрайтера смогут противопоставить заряженным вчерашним поражением американцам. Будет интересно, не пропустите прямой эфир на ТВ каналах: Беларусь-5 и Матч ТВ.

Начало трансляции матча молодежных команд  ГЕРМАНИЯ - США в 21:00 московское время или 20:00 Киев.

Хоккей, ГЕРМАНИЯ - США, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной США. Счет игры США - Германия 6:3 (2-1, 2-2, 2-0).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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