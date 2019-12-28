Сегодня, 14:57 Хоккей сегодня: Финляндия - Словакия, ОНЛАЙН видео трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею, где смотреть

Сегодня, 28 декабря, на хоккейном катке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, в рамках группы А, молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой. Сборная Словакии имеющая особую поддержку на этом Чемпионате, проведет поединок с действующими Чемпионами мира в этой возрастной группе - хоккеистами из Финляндии.





Для обоих сборных это вторая игра на турнире. Финляндия свой стартовый матч играла в четверг против Швеции и уступила в нем со счетом 3-2. Старт МЧЧ-2020, для финнов похож на прошлогодний.



Словакия свой стартовый поединок сыграла лишь вчера, и пока не понятно, смогли ли подопечные Роберта Петровицки восстановиться после победы над сборной Казахстана. В любом случае, сражаться против мотивированнойсборной Финляндии,хоть и на почти домашней арене, хоккеистам из Словакии будет не просто. Тем интереснее будет матч, который вы сможете посмотреть в пярмом эфире на ТВ каналах: Беларусь-5 и Матч ТВ, не пропустите прямую онлйн видео трансляцию сегодня...





Начало трансляции матча Финляндия - Словакия в 17:00 московское время или 16.00 Киев.

Финляндия - Словакия, Молодежный Чемпионат мира-2020 по Хоккею с шайбой, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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