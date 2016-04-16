Вчера, 20:02 Хоккей, МЧМ-2020, Швеция - Швейцария, прямая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

Сегодня, кроме супер битвы Канада - Россия, на льду "Верк-Арены" в чешском городке Тршинец, в рамках стартовавшего молодежного Чемпионата мира по хоккею-2020, состоится еще один интереснейший матч группы А. Это противостояние в котором сборная Швеции встретиться с командой Швейцарии. И вроде бы, что тут интересного? Но надо помнить, что на прошлогоднем Чемпионате мира, именно сборная Швейцарии в первом раунде плей-офф, сумела обыграть главного фаворита того "Мундиаля" - Швецию.





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Начало трансляции матча Швеция - Швейцария в 21:00 московское время или 20.00 Киев.

Швейцарцы выйдя на стадию плей-офф с четвертого места, сумели с сухим счетом 0-2, обыграть "Тре Крунур" нанеся им первое и роковое поражение на том МЧМ-2019. Та сенсация изменила весь ход Чемпионата. Сегодня Шведы вряд ли повторят свою ошибку и недооценят соперников из Швейцарии. А значит нас ждет яркий и непредсказуемый хоккей с привкусом "вендетты", будет интересно, не пропустите матч Швеция - Швейцария, в прямом эфире

Швеция - Швейцария, Чемпионат мира-2020 по Хоккею среди молодежи, Прямая видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Швеции. Счет игры Швеция - Швейцария 5:2 (2-0, 3-1, 0-1).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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