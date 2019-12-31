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Хоккей: Россия - Германия, 31.12.2019, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

Во вторник 31 декабря, на ледовом катке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сегодня завершается групповой этап молодежного Чемпионата мира по хоккею-2020, состоится матч 4-го тура в группе В, где молодежные сборные России и Германии проведут по сути уже матч плей-офф. Поскольку ситуация в группе такова, что на сегодняшний день именно эти две команды имеют самые высокие шансы провести стыковые матчи со сборной Казахстана. 

После трех с половиной туров, 100% зарезервировали себе место в плей-офф только сборные США и Канады, для них остался лишь вопрос в распределении мест. А вот командам Чехии, России и Германии, сегодня нужно еще побороться за победу.  

И если чехи, при определенных раскладах могут выйти дальше даже а случае проигрыша, то сборным России и Германии сегодня обязательно нужна победа для продолжения борьбы в плей-офф. Так что мы ожидаем настоящую битву в матче Россия - Германия на МЧМ-2020. Не пропустите настоящую "битву на вылет",  в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ ТВ и Беларусь-5!

Начало трансляции матча молодежных команд Россия - Германия в 17:00 московское время.

Хоккей, Россия - Германия, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Хоккей: Россия - Германия, 31.12.2019, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
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