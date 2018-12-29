Сегодня, 12:21 Хоккей сегодня 30 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.

30 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится пятый игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 3/4 туров. 30 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится пятый игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 3/4 туров.





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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 30.12.2019 (Московское время).

ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 17:00 Германия U20 - Канада U20 -













ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 21:00 США U20 - Чехия U20 -

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