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Хоккей сегодня 30 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.

30 декабря, в чешских городах Острава и Тршинец состоится пятый игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 3/4 туров.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 3/4 туров молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице..

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 30.12.2019 (Московское время).

17:00 Германия U20 - Канада U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

17:00 Казахстан U20 - Швеция U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

21:00 Словакия U20 - Швейцария U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

21:00 США U20 - Чехия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ


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Хоккей сегодня: Словакия - Швейцария, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча МЧМ-2020, где
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Хоккей U20: Германия - Канада 30.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей U20: Германия - Канада 30.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
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Хоккей, U20 Казахстан - Швеция, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей, U20 Казахстан - Швеция, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
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