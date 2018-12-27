Хоккей сегодня 29 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - США. Расписание и результаты матчей.
29 декабря, в чешских Острава и Тршинец пройдет четвертый игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы встречи 2/3 туров. В том числе, свой третий на турнире сыграет молодежная сборной России. Соперниками россиян будет хоккеисты США. Напомним, вчера подопечные Брагина разгромили канадцев.
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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 29.12.2019 (Московское время).
17:00 Казахстан U20 - Финляндия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
21:00 США U20 - Россия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
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