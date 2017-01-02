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Хоккей МЧМ-2020, Швеция - Словакия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

Сегодня в последний день года 2019, на ледовой площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, состоится матч Группы А, между двумя командами которые уже забронировали себе место в плей-офф, сборными Швеции и Словакии. 

Но все же Швеции желательно выиграть этот матч, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе А. Поскольку финны и швейцарцы также сегодня играют очную встречу, то в случае проигрыша Швеции, команда победитель очного противостояния Швейцария - Финляндия обгонит Шведов в группе. Такой расклад для подопечных Томаса Монтена вряд ли приемлем, поэтому, думаю, Швеция будет играть сегодня в полную силу.

Что же касается Словакии, то эта команда при любом результате не покинет свое четвертое место в группе А. Поэтому, для подопечных Роберта Петровицки матч против Швеции - это еще одна возможность наиграть состав, отработать комбинации, в матче с максимально сильным соперником. Ведь уже 2 января словаков в Четвертьфинале МЧМ-2020 будет ожидать, победитель Группы В Канада или США. 

Как сложится матч Швеция - Словакия, смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ Игра!

Начало трансляции матча Швеция - Словакия в 17:00 московское время или 16.00 Киев.

Швеция - Словакия, Чемпионат мира-2020 по Хоккею, прямая видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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