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Хоккей, U20 Казахстан - Швеция, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

30 декабря, на ледовой площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас подходит к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею-2020 среди спортсменов до 20 лет, состоится матч в группе А. Молодежная команда Казахстана сыграет со сборной Швеции.

Напомним, три предыдущих матча казахи проиграли. В случае проигрыша сегодня подопечные Сергея Старыгина будут ждать своего соперника по утешительному раунду за право остаться в элите.

Что касается шведов, то "трикрунор" одни из главных претендентов на завоевание трофея. Шведские хоккеисты сыграли две игры на старте группы А. В 1-м туре подопечные Томаса Монтена в дополнительное время переиграли финнов, 3:2 итоговый счет матча. Далее, скандинавы не испытали особых проблем со швейцарцами 5:2.

Сумеет ли казахская молодежь навязать борьбу грозным оппонентам, смотрите в прямом эфире....

Начало трансляции матча Казахстан - Швеция в 17:00 московское время или 20.00 Нур-Султан.

Казахстан U20 - Швеция U20, Чемпионат мира-2020 по Хоккею среди молодежи, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Швеции. Счет игры Швеция - Казахстан 6:2 (1-0, 4-1, 1-1).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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