Сегодня, 18:08 Хоккей сегодня: Словакия - Швейцария, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча МЧМ-2020, где смотреть

В понедельник, 30 декабря, на хоккейной площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где в эти дни проходит Молодежный Чемпионат мира по хоккею с шайбой, состоятся игры группового этапа в Группе А. В заключительном матче третьего тура сыграют команды Словакии и Швейцарии.





Для обоих сборных эта игра важна. Обе сборные почти на 100% обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв Казахстан, но все же имеет значение с какого места в группе выйдет команда в стадию игр на вылет.



Так вот, матч Словакия - Швейцария - это по сути игра за третью позицию группового раунда Группы А. Букмекеры в данном матче склоны отдавать преимущество Швейцарии. Но я все таки думаю, что Словакия, в практически родных стенах, сможет дать бой коллективу Тьери Патерлини.



Что же, посмотрим, в любом случае нас ждет интересный матч МЧМ-2020 который вы сможете посмотреть в прямом эфире сегодня...





Начало трансляции матча Словакия - Швейцария в 21:00 московское время или 20.00 Киев.

Словакия - Швейцария, Молодежный Чемпионат мира-2020 по Хоккею с шайбой, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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