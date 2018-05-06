Вчера, 15:21 Хоккей, Казахстан - Словакия U20, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

27 декабря, на хоккейной площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 среди спортсменов до 20 лет, состоится матч в группе А. Сборная Казахстана встретится с командой Словакии. 27 декабря, на хоккейной площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 среди спортсменов до 20 лет, состоится матч в группе А. Сборная Казахстана встретится с командой Словакии.





Для казахов предстоящая игра станет уже второй на турнире. Вчера, подопечные Сергея Старыгина стартовали с поражения от швейцарских одногодок с итоговым счетом 3:5. Словаки, сегодня вступают в борьбу за место в 4-ке, которое дает путевку в плей-офф. Насколько сейчас сильна хоккейная поросль словаков под руководством Роберта Петровицки, посмотрим...





Как непосредственно сложится этот любопытнейший поединок мирового первенства U20, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!





Начало трансляции матча Казахстан - Словакия в 17:00 московское время или 20.00 Нур-Султан.





Казахстан U20 - Словакия U20, Чемпионат мира-2020 по Хоккею с шайбой среди молодежи, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Словакии . Счет игры Казахстан - Словакия 1:3 (0-0, 1-1, 0-2).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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