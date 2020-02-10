Вчера, 16:52                    

Греко-римская борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 13-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года. Первыми в борьбу за медали Континентального квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 вступят борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг. 

Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам греко-римского стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в классической борьбе на OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки в Оттаве.


Греко-римская борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

60кг: gr-60-kg.pdf [27,28 Kb] (cкачиваний: 3)

67кг: gr-67-kg.pdf [27,18 Kb] (cкачиваний: 2)

77кг: gr-77-kg.pdf [25,11 Kb] (cкачиваний: 3)

87кг: gr-87-kg.pdf [26,49 Kb] (cкачиваний: 2)

97кг: greco-roman-seniors-97-kg.pdf [40,19 Kb] (cкачиваний: 1)

130кг: gr-130-kg.pdf [25,2 Kb] (cкачиваний: 3)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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