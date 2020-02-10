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Греко-римская борьба, Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 6-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Первыми в борьбу за медали Континентального первенства вступят борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.

Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам греко-римского стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в классической борьбе на Чемпионате Пан-Америки в Оттаве.


Греко-римская борьба, Чемпионат Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

55кг: greco-roman-seniors-55-kg.pdf [35,37 Kb] (cкачиваний: 2)

60кг: gr-60-kg.pdf [26,48 Kb] (cкачиваний: 2)

67кг: gr-67-kg.pdf [26,66 Kb] (cкачиваний: 1)

72кг: greco-roman-seniors-72-kg.pdf [34,12 Kb] (cкачиваний: 0)

77кг: greco-roman-seniors-77-kg.pdf [39,08 Kb] (cкачиваний: 0)

82кг: greco-roman-seniors-82-kg.pdf [35,82 Kb] (cкачиваний: 0)

87кг: gr-87-kg.pdf [26,59 Kb] (cкачиваний: 1)

97кг: greco-roman-seniors-97-kg.pdf [39,6 Kb] (cкачиваний: 0)

130кг: gr-130-kg.pdf [25,1 Kb] (cкачиваний: 3)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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