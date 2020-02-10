Сегодня, 15:30 Греко-римская борьба, Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 6-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Первыми в борьбу за медали Континентального первенства вступят борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.



Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам греко-римского стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в классической борьбе на Чемпионате Пан-Америки в Оттаве.





Греко-римская борьба, Чемпионат Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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