Сегодня, 20:09 Греко-римская борьба, Чемпионата Европы-2020 в Риме. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 10-го февраля на коврах спорт Холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), стартует Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Первыми в борьбу за медали Континентального первенства вступят борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 63, 77, 87, 130кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.



Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам греко-римского стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в класической борьбе на Чемпионате Европы в Риме.





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Греко-римская борьба, Чемпионат Европы-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

55кг:Скоро...



60кг:Скоро...





63кг:Скоро...



67кг:Скоро...





72кг:Скоро...





77кг:Скоро...





82кг:Скоро...





87кг:Скоро...





97кг:Скоро...



130кг:Скоро...





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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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