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Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020

Сегодня, 13 марта в Оттаве, Канада на спортивной арене "Shaw Centre" стартует олимпийский квалификационный турнир для стран Пан-Америки по вольной женской и греко-римской борьбе. В северной Америке ситуация с коронавирусом не такая пугающая как в Европе и этот турнир не переносили.

Соревнования в Оттаве пройдут в три дня и мы готовы познакомить вас с их расписанием. 

РАСПИСАНИЕ Олимпийского Квалификационного Турнира Пан-Америки по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, Оттава-2020.

(время, Киев, для Москвы, Минска прибавляйте +1час)

12 МАРТА
00.00-01.00 Жеребьевка греко-римская, женская и вольная борьба все весовые категории.

13 - 14 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
16.30-19.00 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба - 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг.
19.00 - 20:30 Полуфиналы и утешение греко-римская борьба - 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг.
23.00-01.30 Финальные поединки греко-римская борьба -60, 67, 77, 87, 97 и 130кг.

14 - 15 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
16.30-19.00 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба - 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.
19.00 - 20:30 Полуфиналы и утешение женская вольная борьба - 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.
23.00-01.30 Финальные поединки женская вольная борьба - 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.

15 - 16 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
16.00-18.30 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба - 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.
18.30 - 20:00 Полуфиналы и утешение вольная борьба - 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.
23.00-01.30 Финальные поединки вольная борьба - 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.


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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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