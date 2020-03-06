Вчера, 18:26 Греко-римская борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 13.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В пятницу 13 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, стартует OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. В 1-й соревновательный день турнира, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг.









Напомню, согласно регламенту на Олимпийские игры попадают финалисты континентального отборочного турнира. То сегодня в каждом весе будут разыграны по 2 путевки на Олимпийские игры в Токио. Не смотря на то, что есть риск отмены Олимпийских игр, все же соревнования по отбору продолжаются в странах, где угроза коронавируса не так высока.

в 16.30 - по-Киеву или 17:30 Москве и Минску. Финалы 23-00 Киев, 00-00 мск.





ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА, Олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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