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Вольная борьба, Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 8-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжится большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Следом за женщинами в борьбу за медали Континентального первенства вступят и мужчины весовых категорий 79 и 92кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.

Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в вольной борьбе на Чемпионате Пан-Америки в Оттаве.


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Вольная борьба, Чемпионат Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

57кг: fs-57-kg.pdf [26,43 Kb] (cкачиваний: 0)

61кг: freestyle-seniors-61-kg.pdf [35,59 Kb] (cкачиваний: 0)

65кг: fs-65-kg.pdf [26,81 Kb] (cкачиваний: 0)

70кг: freestyle-seniors-70-kg.pdf [36,14 Kb] (cкачиваний: 0)

74кг: fs-74-kg.pdf [26,68 Kb] (cкачиваний: 0)

79кг: freestyle-seniors-79-kg.pdf [35,76 Kb] (cкачиваний: 0)

86кг: fs-86-kg.pdf [26,8 Kb] (cкачиваний: 0)

92кг: freestyle-seniors-92-kg.pdf [33,89 Kb] (cкачиваний: 0)

97кг: freestyle-seniors-97-kg.pdf [39,82 Kb] (cкачиваний: 0)

125кг: freestyle-seniors-125-kg.pdf [39,36 Kb] (cкачиваний: 0)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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