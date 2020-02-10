Вольная борьба, Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 8-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжится большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Следом за женщинами в борьбу за медали Континентального первенства вступят и мужчины весовых категорий 79 и 92кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.
Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в вольной борьбе на Чемпионате Пан-Америки в Оттаве.
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Вольная борьба, Чемпионат Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.
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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!