Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг. Обновляется.
Сегодня, 13-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в столице Оттаве, Канада стартует олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. В первый соревновательный день, свои силы на континентальном квалификационном турнире попробуют борцы-классики в весовых категориях до - 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков "Американских континентов"...
Греко-римская борьба. 1-й день олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 60, 67, 77, 87, 97 и 130кг.
60кг
Квалификация:
Ildar HAFIZOV (USA) - Andres Roberto MONTANO ARROYO (ECU) 4 - 3
Marat GARIPOV (BRA) - Adam Takahashi MACFADYEN (CAN) 9 - 0
Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) - Emerson Isaias FELIPE ORDONEZ (GUA) 7 - 5
1/4 финала
Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL) - Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) 3-4
Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN) - Joshua Xavier MEDINA (PUR) 5-1
Ildar HAFIZOV (USA) - Marat GARIPOV (BRA) 9-0
Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) - Jancel Miguel PIMENTEL GONZALEZ (DOM) туше
1/2 финала:
Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) - Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN) 5-2
Ildar HAFIZOV (USA) - Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) 7-2
ЗА БРОНЗУ
Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN) - Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL)
Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) - Andres Roberto MONTANO ARROYO (ECU)
ФИНАЛ
Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) - Ildar HAFIZOV (USA)
Квалификация:
Ildar HAFIZOV (USA) - Andres Roberto MONTANO ARROYO (ECU) 4 - 3
Marat GARIPOV (BRA) - Adam Takahashi MACFADYEN (CAN) 9 - 0
Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) - Emerson Isaias FELIPE ORDONEZ (GUA) 7 - 5
1/4 финала
Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL) - Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) 3-4
Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN) - Joshua Xavier MEDINA (PUR) 5-1
Ildar HAFIZOV (USA) - Marat GARIPOV (BRA) 9-0
Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) - Jancel Miguel PIMENTEL GONZALEZ (DOM) туше
1/2 финала:
Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) - Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN) 5-2
Ildar HAFIZOV (USA) - Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) 7-2
ЗА БРОНЗУ
Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN) - Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL)
Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX) - Andres Roberto MONTANO ARROYO (ECU)
ФИНАЛ
Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) - Ildar HAFIZOV (USA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) -
3) -
67кгAnthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN) - Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) 3-5
Квалификация:
Daniel Troy COLES (CAN) - Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER) 7 - 1
Enyer Manuel FELICIANO (DOM) - Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI) 9 - 3
Manuel Alejandro LOPEZ SALCEDO (MEX) - German Manuel DIAZ MALDONADO (PUR) 10 - 1
1/4 финала:
Квалификация:
Daniel Troy COLES (CAN) - Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER) 7 - 1
Enyer Manuel FELICIANO (DOM) - Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI) 9 - 3
Manuel Alejandro LOPEZ SALCEDO (MEX) - German Manuel DIAZ MALDONADO (PUR) 10 - 1
1/4 финала:
Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) - Cristhian Alberto RIVAS CASTRO (ECU) 6-3
Manuel Alejandro LOPEZ SALCEDO (MEX) - Daniel Troy COLES (CAN) 10-2
Enyer Manuel FELICIANO (DOM) - Alejandro SANCHO (USA) 1-7
1/2 финала:
Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) - Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) 0-9
Manuel Alejandro LOPEZ SALCEDO (MEX) - Alejandro SANCHO (USA) 1-8
ЗА БРОНЗУ
Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) - Cristhian Alberto RIVAS CASTRO (ECU)
Manuel Alejandro LOPEZ SALCEDO (MEX) - Enyer Manuel FELICIANO (DOM)
ФИНАЛ
Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) - Alejandro SANCHO (USA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)- - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2)- - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)-
3)-
77кгJose Andres VARGAS RUEDA (MEX) - Marciano George ALI (PUR) 3-2
1/4 финала:
Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX) - Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN) 4 - 1
Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA) - Marciano George ALI (PUR) 3-8
John YEATS (CAN) - Patrick Harrison SMITH (USA) 0-8
Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Yosvanys PENA FLORES (CUB) 2-2
1/2 финала:
1/4 финала:
Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX) - Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN) 4 - 1
Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA) - Marciano George ALI (PUR) 3-8
John YEATS (CAN) - Patrick Harrison SMITH (USA) 0-8
Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Yosvanys PENA FLORES (CUB) 2-2
1/2 финала:
Patrick Harrison SMITH (USA) - Yosvanys PENA FLORES (CUB) 1-6
ЗА БРОНЗУ
Marciano George ALI (PUR) - Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN)
Patrick Harrison SMITH (USA) - Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL)
ФИНАЛ
Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX) - Yosvanys PENA FLORES (CUB)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
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87кгDaniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Daniel VICENTE GOMEZ (MEX) 8-0
Квалификация:
Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM) - Ioannis NARLIDIS (CAN) 11 - 2
Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) - Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO (COL) 5 - 1
1/4 финала:
Квалификация:
Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM) - Ioannis NARLIDIS (CAN) 11 - 2
Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) - Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO (COL) 5 - 1
1/4 финала:
Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON) - Ronisson BRANDAO SANTIAGO (BRA) туше
Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM) - Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM) 8-0
Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) - Josef Patrick RAU (USA) 4-4
1/2 финала:
Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON) 6-0
Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM) - Josef Patrick RAU (USA) 1-9
ЗА БРОНЗУ
Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON) - Daniel VICENTE GOMEZ (MEX)
Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM) - Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN)
ФИНАЛ
Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Josef Patrick RAU (USA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)- - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2)- - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)-
3)-
97кгGuilherme EVANGELISTA DIAS (BRA) - Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) туше
РАУНД-1:
Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Kevin MEJIA CASTILLO (HON) 2 - 1
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN) 9 - 0
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Luis Gerardo RIVERA ALVARADO (MEX) 8 - 0
РАУНД-2:
РАУНД-1:
Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Kevin MEJIA CASTILLO (HON) 2 - 1
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN) 9 - 0
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Luis Gerardo RIVERA ALVARADO (MEX) 8 - 0
РАУНД-2:
Luis Gerardo RIVERA ALVARADO (MEX) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN) 1-1
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) 9 - 0
РАУНД-3:Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN) 9-0
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA) 9-0
Luis Gerardo RIVERA ALVARADO (MEX) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) 0-9
1/2 финала:
Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) 8-0
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Kevin MEJIA CASTILLO (HON) 9-0
ЗА БРОНЗУ
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Kevin MEJIA CASTILLO (HON)
ФИНАЛ
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)- - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2)- - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)-
3)-
130 кгMoises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - Luciano DEL RIO (ARG) 8 - 0
1/4 финала:
1/4 финала:
Eduard SOGHOMONYAN (BRA) - Luis Alberto ROMAN BARRIOS (MEX) 9 - 0
Bradley Thomas HILDENBRANDT (CAN) - Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM) 0-8
Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI) - Adam Jacob COON (USA) 3-2
1/2 финала:
Moises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - Eduard SOGHOMONYAN (BRA) туше
Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM) - Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI) 0-9
ЗА БРОНЗУ
Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM) - Adam Jacob COON (USA)
Moises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - Luis Alberto ROMAN BARRIOS (MEX)
ФИНАЛ
Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI) - Eduard SOGHOMONYAN (BRA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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