Сегодня, 17:36 Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг. Обновляется.

Сегодня, 6-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в столице Оттаве, Канада стартует предолимпийский Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. В первый соревновательный день, свои силы на Чемпионате континента попробуют борцы-классики в семи весовых категориях до - 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков "Американских континентов"...

Греко-римская борьба. 1-й день Чемпионата Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг.

55кг

РАУНД-1:

Саргис Хачатрян (BRA) - Kieran Imran AKHTAR (CAN)



РАУНД-2:

Саргис Хачатрян (BRA) - Max Emiliano NOWRY (USA)



РАУНД-3:

Kieran Imran AKHTAR (CAN) - Max Emiliano NOWRY (USA)

РЕЗУЛЬТАТЫ

60кг

Квалификация:

Adam Takahashi MACFADYEN (CAN) - Miguel Angel UGALDE AGUILAR (MEX)



1/4 финала:

1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

67кг

Квалификация:

Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) - Ismael BORRERO MOLINA (CUB)

German Manuel DIAZ MALDONADO (PUR) - Enyer Manuel FELICIANO (DOM)

Alejandro SANCHO (USA) - Joseph DASHOU (CAN)



1/4 финала:

Cristhian Alberto RIVAS CASTRO (ECU) - Diego Alberto MARTINEZ DE LEIJA (MEX)

Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER) - Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI)



Anthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN) -



1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

72кг

РАУНД-1:

Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) - Raymond Anthony BUNKER III (USA)

РЕЗУЛЬТАТЫ

97кг

РАУНД-1 :

Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)

Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX) - Tracy Gangelo HANCOCK (USA)

Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN)



РАУНД-2 :

Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX)

Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)

Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)



РАУНД-3 :

Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)

Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB)

Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)



1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ





130 кг

1/4 финала:

1/2 финала:



ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

1)2)3)3)Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL) - Emerson Isaias FELIPE ORDONEZ (GUA)Марат Гарипов (BRA) - Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN)Jancel Miguel PIMENTEL GONZALEZ (DOM) - Joshua Xavier MEDINA (PUR)Leslie Michael FUENFFINGER (USA) -1)2)3)3)1)2)3)3)1)2)1)2)3)3)Moises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - Charles Frederick THOMS (CAN)Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI) - Adam Jacob COON (USA)Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) - Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM)Luis Alberto ROMAN BARRIOS (MEX) - Luciano DEL RIO (ARG)1)2)3)3)