Сегодня, 17:36                    

Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг. Обновляется.

Сегодня, 6-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в столице Оттаве, Канада стартует предолимпийский Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. В первый соревновательный день, свои силы на Чемпионате континента попробуют борцы-классики в семи весовых категориях до - 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг. 


Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков "Американских континентов"...

Греко-римская борьба. 1-й день Чемпионата Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг.

55кг
РАУНД-1:
Саргис Хачатрян (BRA) - Kieran Imran AKHTAR (CAN)

РАУНД-2:
Саргис Хачатрян (BRA) - Max Emiliano NOWRY (USA)

РАУНД-3:
Kieran Imran AKHTAR (CAN) - Max Emiliano NOWRY (USA)

РЕЗУЛЬТАТЫ
1) 
2)
3)
3)
60кг
Квалификация:
Adam Takahashi MACFADYEN (CAN) - Miguel Angel UGALDE AGUILAR (MEX)

1/4 финала:
Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL) - Emerson Isaias FELIPE ORDONEZ (GUA)
Марат Гарипов (BRA) - Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN)

Jancel Miguel PIMENTEL GONZALEZ (DOM) - Joshua Xavier MEDINA (PUR)
Leslie Michael FUENFFINGER (USA) -

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)
67кг
Квалификация:
Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) - Ismael BORRERO MOLINA (CUB)
German Manuel DIAZ MALDONADO (PUR) - Enyer Manuel FELICIANO (DOM)
Alejandro SANCHO (USA) - Joseph DASHOU (CAN)

1/4 финала:
Cristhian Alberto RIVAS CASTRO (ECU) - Diego Alberto MARTINEZ DE LEIJA (MEX)
Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER) - Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI)

Anthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN) -

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)
72кг
РАУНД-1:
Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) - Raymond Anthony BUNKER III (USA)

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
97кг
РАУНД-1:
Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX) - Tracy Gangelo HANCOCK (USA)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN)

РАУНД-2:
Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)

РАУНД-3:
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)

130 кг
1/4 финала:
Moises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - Charles Frederick THOMS (CAN)
Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI) - Adam Jacob COON (USA)

Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) - Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM)
Luis Alberto ROMAN BARRIOS (MEX) - Luciano DEL RIO (ARG)

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3) 


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Чемпионат Пан-Америки по греко-римской борьбе, 06.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Чемпионат Пан-Америки по греко-римской борьбе, 06.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция
LIVE!
Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг. Обновляется.
Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 55,
LIVE РЕЗУЛЬТАТЫ!
Хоккей, Спартак - Динамо Москва 06.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Спартак - Динамо Москва 06.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Результат матча!
Биатлон, Спринт у мужчин 06.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть
Биатлон, Спринт у мужчин 06.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 06.03.2020. Мужской спринт в чешском Нове-Место. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня, Кубок мира 06.03.2020. Мужской спринт в чешском Нове-Место. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня, Масс-старт, Кубок IBU 06.03.2020. Расписание и результаты гонок в Раубичах.
Биатлон сегодня, Масс-старт, Кубок IBU 06.03.2020. Расписание и результаты гонок в Раубичах.
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»