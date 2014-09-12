Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг. Обновляется.
Сегодня, 6-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в столице Оттаве, Канада стартует предолимпийский Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. В первый соревновательный день, свои силы на Чемпионате континента попробуют борцы-классики в семи весовых категориях до - 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков "Американских континентов"...
Греко-римская борьба. 1-й день Чемпионата Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг.
55кг
РАУНД-1:
Саргис Хачатрян (BRA) - Kieran Imran AKHTAR (CAN)
РАУНД-2:
Саргис Хачатрян (BRA) - Max Emiliano NOWRY (USA)
РАУНД-3:
Kieran Imran AKHTAR (CAN) - Max Emiliano NOWRY (USA)
РАУНД-1:
Саргис Хачатрян (BRA) - Kieran Imran AKHTAR (CAN)
РАУНД-2:
Саргис Хачатрян (BRA) - Max Emiliano NOWRY (USA)
РАУНД-3:
Kieran Imran AKHTAR (CAN) - Max Emiliano NOWRY (USA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
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60кгDicther Hans TORO CASTANEDA (COL) - Emerson Isaias FELIPE ORDONEZ (GUA)
Квалификация:
Adam Takahashi MACFADYEN (CAN) - Miguel Angel UGALDE AGUILAR (MEX)
1/4 финала:
Квалификация:
Adam Takahashi MACFADYEN (CAN) - Miguel Angel UGALDE AGUILAR (MEX)
1/4 финала:
Марат Гарипов (BRA) - Gustavo Jesus RODRIGUEZ MARTINEZ (VEN)
Jancel Miguel PIMENTEL GONZALEZ (DOM) - Joshua Xavier MEDINA (PUR)
Leslie Michael FUENFFINGER (USA) -
1/2 финала:
-
ЗА БРОНЗУ
-
ФИНАЛ
-
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)
67кг-
Квалификация:
Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) - Ismael BORRERO MOLINA (CUB)
German Manuel DIAZ MALDONADO (PUR) - Enyer Manuel FELICIANO (DOM)
Alejandro SANCHO (USA) - Joseph DASHOU (CAN)
1/4 финала:
Cristhian Alberto RIVAS CASTRO (ECU) - Diego Alberto MARTINEZ DE LEIJA (MEX)
Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER) - Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI)
Anthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN) -
1/2 финала:
Квалификация:
Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL) - Ismael BORRERO MOLINA (CUB)
German Manuel DIAZ MALDONADO (PUR) - Enyer Manuel FELICIANO (DOM)
Alejandro SANCHO (USA) - Joseph DASHOU (CAN)
1/4 финала:
Cristhian Alberto RIVAS CASTRO (ECU) - Diego Alberto MARTINEZ DE LEIJA (MEX)
Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER) - Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI)
Anthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN) -
1/2 финала:
ЗА БРОНЗУ
-
ФИНАЛ
-
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
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72кг
РАУНД-1:
Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) - Raymond Anthony BUNKER III (USA)
РАУНД-1:
Joilson DE BRITO RAMOS JUNIOR (BRA) - Raymond Anthony BUNKER III (USA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
97кг-
РАУНД-1:
Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX) - Tracy Gangelo HANCOCK (USA)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN)
РАУНД-2:
Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
РАУНД-3:
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
1/2 финала:
РАУНД-1:
Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX) - Tracy Gangelo HANCOCK (USA)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Luillys Jose PEREZ MORA (VEN)
РАУНД-2:
Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - Edson Everardo ACUNA SALAZAR (MEX)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
РАУНД-3:
Luillys Jose PEREZ MORA (VEN) - Guilherme EVANGELISTA DIAS (BRA)
Tracy Gangelo HANCOCK (USA) - Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB)
Kevin MEJIA CASTILLO (HON) - Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)
1/2 финала:
ЗА БРОНЗУ
-
ФИНАЛ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)
130 кгMoises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - Charles Frederick THOMS (CAN)
1/4 финала:
1/4 финала:
Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI) - Adam Jacob COON (USA)
Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) - Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM)
Luis Alberto ROMAN BARRIOS (MEX) - Luciano DEL RIO (ARG)
1/2 финала:
-
ЗА БРОНЗУ
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ФИНАЛ
-
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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