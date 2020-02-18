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Чемпионат Пан-Америки по греко-римской борьбе, 06.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В пятницу 6 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, стартует Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. В 1-й соревновательный день ЧА-2020, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг.


В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Пан-Америки не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому сегодня у нас борьба исключительно за награды. 
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Главными фаворитами на Пан-Американском Чемпионате коневно традиционно являются борцы сборных США и Кубы, но также и за сборную Бразилии сегодня выступят несколько представителей пост советских республик среди которых: Саргис Хачатрян и Марат Гарипов. Главной звездой сегодняшнего дня борьбы будет действующий Олимпийский Чемпион и Чемпион мира, кубинец Исмаэль Барреро Молина. Также интересным выглядит противостояние в супер тяжелом весе между американцем Адамом Куном и его оппонентом из Кубы Ангелем Ромеро.

Вобщем жарко сегодня будет на канадских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 17.30 - по-Киеву или 18:30 Москве и Минску. Финалы  00-00 Киев, 01-30 мск.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА, Чемпионат Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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Чемпионат Пан-Америки по греко-римской борьбе, 06.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Чемпионат Пан-Америки по греко-римской борьбе, 06.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция
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Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 55, 60, 67, 72, 97 и 130кг. Обновляется.
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