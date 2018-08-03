Греко-римская борьба, ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020, сетки, жеребьевки, все весовые категории.
Завтра, 16 января в Новосибирске стартует предолимпийский Чемпионат России по греко-римской борьбе. На этом Чемпионате выступят почти все сильнейшие борцы России.
В первый соревновательный день на Новосибирских коврах выступят борцы весовых категорий 55-60-63-130кг. Сегодня в этих и других весовых категориях состоялась процедура жеребьевки и Wrestlingua.com готов познакомить вас с ее результатами.
ПРОТОКОЛЫ, СЕТКИ, ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ-2020ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО Греко-римской борьбе 2020
ДЕНЬ-1:
ДЕНЬ-2 и 3:
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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