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Греко-римская борьба, ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020, сетки, жеребьевки, все весовые категории.

Завтра, 16 января в Новосибирске стартует предолимпийский Чемпионат России по греко-римской борьбе. На этом Чемпионате выступят почти все сильнейшие борцы России.

В первый соревновательный день на Новосибирских коврах выступят борцы весовых категорий 55-60-63-130кг. Сегодня в этих и других весовых категориях состоялась процедура жеребьевки и Wrestlingua.com готов познакомить вас с ее результатами.

РАСПИСАНИЕ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ  | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

ПРОТОКОЛЫ, СЕТКИ, ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ-2020

ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО Греко-римской борьбе 2020
ДЕНЬ-1:1-den-programma.pdf [228,91 Kb] (cкачиваний: 44)

ДЕНЬ-2 и 3:ostalnye-vesovye-kategorii.pdf [483,83 Kb] (cкачиваний: 25)


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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