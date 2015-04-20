Сегодня, 12:50 Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020

Завтра, 5 марта в Оттаве, Канада на спортивной арене "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин, где выступят многие сильнейшие борцы Американских континентов. Задекларировано участие более чем 200 борцов из 19-ти стран. Выступят в Оттаве также лидеры сборной США, Джордан Барроуз и Кайл Снайдер.



Завтра, 5 марта в Оттаве, Канада на спортивной арене "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин, где выступят многие сильнейшие борцы Американских континентов. Задекларировано участие более чем 200 борцов из 19-ти стран. Выступят в Оттаве также лидеры сборной США, Джордан Барроуз и Кайл Снайдер.

И чтобы не один читатель не пропустил ничего важного с Чемпионата Пан-Америки-2020 по вольной и греко-римской борьбе в Канаде, Wrestlingua.com подготовил для вас расписание канадского первенства Пан-Америки, воспользовавшись которым, Вы сможете посмотреть онлайн все поединки, а также новости с Чемпионата Пан-Америки по спортивной борьбе.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА Пан-Америки по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, Оттава-2020.

время, Киев, для Москвы, Минска прибавляйте +1час

Финальные поединки греко-римская борьба - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг.

Финальные поединки греко-римская борьба - 77, 82 и 87кг.

Финальные поединки женская вольная борьба 55, 59, 65 и 72кг.

Финальные поединки женская вольная борьба 50, 53, 57, 62, 68, 76кг.

Финальные поединки вольная борьба 79 и 92кг.

Финальные поединки вольная борьба 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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17.30-21.00 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг.21.00-22.0017.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба 77, 82 и 87кг.17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба 55, 59, 65 и 72кг.20.30-21.3017.45-18.45 Полуфиналы греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг17.30-21.00 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба 79 и 92кг.17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба 50, 53, 57, 62, 68, 76кг.17.30-22.30 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.