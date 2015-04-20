Сегодня, 12:50                    

Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020

Завтра, 5 марта в Оттаве, Канада на спортивной арене "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин, где выступят многие сильнейшие борцы Американских континентов. Задекларировано участие более чем 200 борцов из 19-ти стран. Выступят в Оттаве также лидеры сборной США, Джордан Барроуз и Кайл Снайдер.

И чтобы не один читатель не пропустил ничего важного с Чемпионата Пан-Америки-2020 по вольной и греко-римской борьбе в Канаде, Wrestlingua.com подготовил для вас расписание канадского первенства Пан-Америки, воспользовавшись которым, Вы сможете посмотреть онлайн все поединки, а также новости с Чемпионата Пан-Америки по спортивной борьбе.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА Пан-Америки по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, Оттава-2020.

(время, Киев, для Москвы, Минска прибавляйте +1час)

06 МАРТА
00.00-01.00 Жеребьевка греко-римская борьба все весовые категории.

06 - 07 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-21.00 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг.
21.00-22.00 - Жеребьевка женская борьба все весовые категории.
00.00-02.30 Финальные поединки греко-римская борьба - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг.

07 - 08 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба 77, 82 и 87кг.
17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба 55, 59, 65 и 72кг.
20.30-21.30 - Жеребьевка вольная борьба все весовые категории.
17.45-18.45 Полуфиналы греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг
00.00-02.30 Финальные поединки греко-римская борьба - 77, 82 и 87кг.
00.00-02.30 Финальные поединки женская вольная борьба 55, 59, 65 и 72кг.

08 - 09 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-21.00 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба 79 и 92кг.
17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба 50, 53, 57, 62, 68, 76кг.
00.00-02.30 Финальные поединки женская вольная борьба 50, 53, 57, 62, 68, 76кг.
00.00-02.30 Финальные поединки вольная борьба 79 и 92кг.

09 - 10 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-22.30 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.
00.00-02.30 Финальные поединки вольная борьба 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть
Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском
LIVE!
Биатлон, Кубок IBU, женский Спринт 05.03.2020, Прямая Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Кубок IBU, женский Спринт 05.03.2020, Прямая Онлайн видео трансляция из минских
Результат гонки!
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Результат матча!
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где смотреть
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где
Результаты гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»