Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
Завтра, 5 марта в Оттаве, Канада на спортивной арене "Shaw Centre" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин, где выступят многие сильнейшие борцы Американских континентов. Задекларировано участие более чем 200 борцов из 19-ти стран. Выступят в Оттаве также лидеры сборной США, Джордан Барроуз и Кайл Снайдер.
И чтобы не один читатель не пропустил ничего важного с Чемпионата Пан-Америки-2020 по вольной и греко-римской борьбе в Канаде, Wrestlingua.com подготовил для вас расписание канадского первенства Пан-Америки, воспользовавшись которым, Вы сможете посмотреть онлайн все поединки, а также новости с Чемпионата Пан-Америки по спортивной борьбе.
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РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА Пан-Америки по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, Оттава-2020.(время, Киев, для Москвы, Минска прибавляйте +1час)
06 МАРТА
00.00-01.00 Жеребьевка греко-римская борьба все весовые категории.
06 - 07 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-21.00 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг.
21.00-22.00 - Жеребьевка женская борьба все весовые категории.
00.00-02.30 Финальные поединки греко-римская борьба - 55, 60, 63, 67, 72, 97 и 130кг.
07 - 08 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд греко-римская борьба 77, 82 и 87кг.
17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба 55, 59, 65 и 72кг.
20.30-21.30 - Жеребьевка вольная борьба все весовые категории.
17.45-18.45 Полуфиналы греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг
00.00-02.30 Финальные поединки греко-римская борьба - 77, 82 и 87кг.
00.00-02.30 Финальные поединки женская вольная борьба 55, 59, 65 и 72кг.
08 - 09 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-21.00 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба 79 и 92кг.
17.30-20.30 Предварительный и утешительный раунд женская вольная борьба 50, 53, 57, 62, 68, 76кг.
00.00-02.30 Финальные поединки женская вольная борьба 50, 53, 57, 62, 68, 76кг.
00.00-02.30 Финальные поединки вольная борьба 79 и 92кг.
09 - 10 МАРТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30-22.30 Предварительный и утешительный раунд вольная борьба 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.
00.00-02.30 Финальные поединки вольная борьба 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!