Сегодня, 15:15 Женская вольная борьба, Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 7-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжится большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Следом за греко-римлянами в борьбу за медали Континентального первенства вступят и женщины весовых категорий 55, 59, 65 и 72кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.



Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борчиням вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в женской вольной борьбе на Чемпионате Пан-Америки в Оттаве.





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Женская вольная борьба, Чемпионат Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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