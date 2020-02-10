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Женская вольная борьба, Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 7-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжится большой борцовский форум, Чемпионат Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Следом за греко-римлянами в борьбу за медали Континентального первенства вступят и женщины весовых категорий 55, 59, 65 и 72кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий.

Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борчиням вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в женской вольной борьбе на Чемпионате Пан-Америки в Оттаве.


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Женская вольная борьба, Чемпионат Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

50кг: ww-50-kg.pdf [26,73 Kb] (cкачиваний: 1)

53кг: womens-wrestling-seniors-53-kg.pdf [38,48 Kb] (cкачиваний: 1)

57кг: womens-wrestling-seniors-57-kg.pdf [40 Kb] (cкачиваний: 2)

59кг: womens-wrestling-seniors-59-kg.pdf [36,54 Kb] (cкачиваний: 1)

62кг: womens-wrestling-seniors-62-kg.pdf [40,04 Kb] (cкачиваний: 2)

68кг: ww-68-kg.pdf [26,46 Kb] (cкачиваний: 1)

72кг: womens-wrestling-seniors-72-kg.pdf [35,98 Kb] (cкачиваний: 0)

76кг: ww-76-kg.pdf [25,12 Kb] (cкачиваний: 0)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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Греко-римская и вольная женская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 77, 82 и 87кг и 55, 59, 65 и 72кг. Обновляется.
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