Чемпионат Европы по ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ, 16.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима, где смотреть

В воскресенье 16 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), завершается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, борьбу за награды Чемпионата Европы продолжат борцы вольного стиля в весовых категориях - до 61, 74, 86, 92, 125кг. Предварительные поединки в этих весовых категориях мы посмотрели в прямом эфире вчера. А сегодня нас ждут утешительные и финальные встречи.









С участниками которых мы вас познакомим ниже по тексту. Итак начиная с 17.00 по Киеву или 18:00 по мск начнутся утешительные поединки, в которых будут сражаться борцы не утратившие надежды на завоевание бронзовых наград Чемпионата Европы по вольной борьбе в Риме. Среди участников утешительных схваток борцы из: Румынии: Николай Охлопков; Молдовы: Леонид Колесник и Валентин Борзин; Болгарии: Владимир Дубов и Ахмед Магамаев; Грузии: Автандил Кенчадзе; Азербайджана: Джамалуддин Магомедов, Гаджимурад Гаджиев, Асланбек Алборов и Абубакр Абакаров; Армении: Ованес Мхитарян; России: Балдан Цижипов.







Ну и уже традиционно, финальный блок заключительного дня Чемпионата Европы по вольной борьбе 2020, начнет транслироваться в 19:00 по Киеву или 20:00 по мск. Среди тех кто уже завоевал право выступить в ЗОЛОТЫХ и БРОНЗОВЫХ финалах, борцы из: Украины: Александр Хоцяновский; Армении: Арсен Арутюнян, Леван Берианидзе и Марзпет Галстян; Грузии: Гено Петриашвили и Бека Ломтадзе; Беларуси: Амаргаджи Магомедов и Расул Тихаев; Словакии: Борис Макоев; России: Александр Богомоев, Артур Найфонов и Магомедрасул Газимагомедов; Венгрии: Мурад Курамагомедов; Азербайджана: Интигам Вализада.



