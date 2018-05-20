Алексанян, Гарибян и Гусейнов Чемпионы Европы по греко-римской борьбе-2020. Результаты В/к: 60, 67, 72, 82, 97кг.
Только что, 12 февраля, на римских коврах «PalaPellicone» завершился третий соревновательный день Чемпионата Европы-2020 по спортивной борьбе. Сегодня, оставшихся пять комплектов наград разыграли борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 60, 67, 72, 82, 97кг.
В отличие от вчерашнего дня, украинские мастера-классики остались без медалей. В финальный бок украинцы не пробились, а главными триумфаторами стали армянские борцы, которые завоевали два золота и бронзу. Ниже предлагаем вам ознакомиться со всеми призерами сегодняшнего дня на ЧЕ-2020 среди борцов греко-римского стиля. Подробные результаты борьбы смотрите ЗДЕСЬ.
Греко-римская борьба. Чемпионат Европы-2020 в Риме. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 60, 67, 72, 82, 97кг.
60 кг
1. Геворг Гарибян (Армения)
2. Kerem KAMAL (TUR)
3. Мурад Базаров (Азербайджан)
3. Амиран Шавадзе (Грузия)
67 кг
1. Morten THORESEN (NOR)
2. Назир Абдуллаев (Россия)
3. Kristupas SLEIVA (LTU)
3. Карен Асланян (Армения)
72 кг
1. Frank STAEBLER (GER)
2. Юрий Ломадзе (Грузия)
3. Улву Ганизаде (Азербайджан)
3. Selcuk CAN (TUR)
82 кг
1. Рафиг Гусейнов (Азербайджан)
2. Daniel Tihomirov ALEKSANDROV (BUL)
3. Bogdan KOURINNOI (SWE)
3. Hannes WAGNER (GER)
97 кг
1. Артур Алексанян (Армения)
2. Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA)
3. Cenk ILDEM (TUR)
3. Александр Головин (Россия)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!