Алексанян, Гарибян и Гусейнов Чемпионы Европы по греко-римской борьбе-2020. Результаты В/к: 60, 67, 72, 82, 97кг.

Только что, 12 февраля, на римских коврах «PalaPellicone» завершился третий соревновательный день Чемпионата Европы-2020 по спортивной борьбе. Сегодня, оставшихся пять комплектов наград разыграли борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 60, 67, 72, 82, 97кг.