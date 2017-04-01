Вчера, 22:41 Семен Новиков Чемпион Европы по греко-римской борьбе-2020. Темиров и Кучмий призеры. Результаты В/к: 55, 63, 77, 87, 130кг.

Только что, 11 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме (Италия) завершился второй соревновательный день предолимпийского Чемпионата Европы по спортивной борьбе среди взрослых. Сегодня, первые комплекты наград разыграли борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 63, 77, 87, 130кг. Только что, 11 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме (Италия) завершился второй соревновательный день предолимпийского Чемпионата Европы по спортивной борьбе среди взрослых. Сегодня, первые комплекты наград разыграли борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 63, 77, 87, 130кг.





Так, чемпионом континента в весе до 87 кг стал украинец Семён Новиков. В финале турнира Семён в блестящем стиле одолел опытного венгра Виктора Лоринца с итоговым счетом, 7:1. Бронзу в весе до 63 кг добыл Ленур Темиров. В утешительном финале, Ленур в сверх упорной схватке победил норвежца Стига Андре-Берга, 3-3 итог борьбы. Еще одну бронзовую медаль завоевал Николай Кучмий. В схватке за награду в тяжелой весовой категории до 130 кг Николай одолел россиянина Зураби Гедехаури, 2-2 итоговый счет украино-российского противостояния.

Отличный результат! Поздравляем всех ребят!





Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает результаты 2-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Подробные результаты борьбы смотрите ЗДЕСЬ.

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы-2020 в Риме. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 55, 63, 77, 87, 130кг.

55 кг

1) Edmond Аrmen NAZARYAN (BUL)

2) Виталий Кабалоев (Россия)

3) Елданиз Азизли (Азербайджан)

3) Нугзари Цурцумия (Грузия)





63 кг

1) Максим Негода (Беларусь)

2) Ибрагим Лабазанов (Россия)

3) Erik TORBA (HUN)

3) Ленур Темиров (Украина)





77 кг

1) Санан Сулейманов (Азербайджан)

2) Zotlan LEVAI (HUN)

3) Alex Michel BJURBERG KESSIDIS (SWE)

3) Карапет Чалян (Армения)





87 кг

1) Семен Новиков (Украина)

2) Viktor LORINCZ (HUN)

3) Александр Комаров (Россия)

3) Ислам Аббасов (Азербайджан)





130 кг

1) Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

2) Леван Арабули (Грузия)

3) Николай Кучмий (Украина)

3) Jello KRAHMER (GER)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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