Сегодня, 21:04 Вольная борьба, Чемпионата Европы-2020 в Риме. Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы, смотреть

Завтра, 14-го февраля на коврах спорт Холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых стартуют соревнования у борцов вольного стиля. Как обычно ожидаем яркого выступления от украинских вольников. Сегодня, у борцов состоялась жеребьевка во всех весах. Завтра, 14-го февраля на коврах спорт Холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых стартуют соревнования у борцов вольного стиля. Как обычно ожидаем яркого выступления от украинских вольников. Сегодня, у борцов состоялась жеребьевка во всех весах.





Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками по вольной борьбе на Чемпионате Европы в Риме.





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Вольная женская борьба, Чемпионат Европы-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.





































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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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