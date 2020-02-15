Вольная борьба 15.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 61, 74, 86, 92, 125кг. Обновляется...
15 февраля, на коврах спорткомплекса «PalaPellicone» в Риме (Италия), где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года, пройдет шестой день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в оставшихся пяти весовых категориях до - 61, 74, 86, 92, 125кг. Всего 88 атлета выйдут на итальянские ковры.
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Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 6-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов-вольников континента...
Вольная борьба. 6-й день Чемпионата Европы-2020 в Италии. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 61, 74, 86, 92, 125кг.
61 кг
Квалификация:
Бека Ломтадзе (Грузия) - Николай Охлопков (ROU)
Леонид Колесник (Молдова) - Владислав Койка (Беларусь)
Иван Билейчук (Украина) - Anvar SUVINIITTY (FIN)
Владимир Егоров (MKD) - Арсен Харутюнян (Армения)
Александр Богомоев (Россия) - Georgios PILIDIS (GRE)
Vladimir Vladimirov DUBOV (BUL) - Viktor Viktorowitsch LYZEN (GER)
1/4 финала:
Hamza ALACA (TUR) - Интигам Вализада (Азербайджан)
74 кг
Квалификация:
Charlie James BOWLING (GBR) - Jakub SYKORA (SVK)
Zurab KAPRAEV (ROU) - Валентин Борзин (Молдова)
Денис Павлов (Украина) - Aimar ANDRUSE (EST)
Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA) - Soner DEMIRTAS (TUR)
Patryk Krzysztof OLENCZYN (POL) - Гаджимурад Гаджиев (Азербайджан)
1/8 финала:
Mitchell Louis FINESILVER (ISR) - Kyrillos BINENMPAOUM (GRE)
Zaur EFENDIEV (SRB) - Miroslav Stefanov KIROV (BUL)
Jonatan ALVAREZ DIAZ (ESP) - Магомедрасул Газимагомедов (Россия)
Автандил Кентчадзе (Грузия) - Храяр Аликханян (Армения)
Charles Andr? AFA (FRA) - Андрей Карпач (Беларусь)
Мурад Курамагомедов (HUN) - Charlie James BOWLING (GBR) / Jakub SYKORA (SVK)
86 кг
Квалификация:
Boris MAKOEV (SVK) - Stefan REICHMUTH (SUI)
Mihaly NAGY (HUN) - Uri KALASHNIKOV (ISR)
Akhmed Adamovitch MAGAMAEV (BUL) - Артур Наифонов (Россия)
Абубакар Абакаров (Азербайджан) - Ivars SAMUSONOKS (LAT)
Akhmed AIBUEV (FRA) - Пётр Янулов (Молдова)
Radoslaw MARCINKIEWICZ (POL) - Ville Tapani HEINO (FIN)
1/8 финала:
Myles NАzem AMINE (SMR) - Lars SCHAEFLE (GER)
Илья Арчая (Украина) - Ованнес Мхитарян (Армения)
Aron CANEVA (ITA) - Georgios SAVVOULIDIS (GRE)
Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) - Расул Цихаев (Беларусь)
Fatih ERDIN (TUR) - Дато Марсагишвили (Грузия)
92 кг
Квалификация:
Роман Рычко (Украина) - Марзпет Галстян (Армения)
Асланбек Алборов (Азербайджан) - Bendeguz TOTH (HUN)
Suleyman KARADENIZ (TUR) - Simone IANNATTONI (ITA)
Батырбек Цакулов (Россия) - Георгий Рубаев (Молдова)
Edon SHALA (KOS) - Ираклий Мцитри (Грузия)
1/4 финала:
Samuel SCHERRER (SUI) - Амархаджи Магомедов (Беларусь)
Angelos KOUKLARIS (GRE) - Роман Рычко (Украина) / Марзпет Галстян (Армения)
125 кг
Квалификация:
Paris KAREPI (ALB) - Tanju GEMICI (TUR)
Жамаладдин Магомедов (Азербайджан) - Elhad HUKIC (BIH)
1/8 финала:
Boban DANOV (MKD) - Игорь Дятко (Беларусь)
Александр Хоцяновский (Украина) - Ryan John MALO (ITA)
Балдан Цыжипов (Россия) - Daniel LIGETI (HUN)
Jose CUBA VAZQUEZ (ESP) - Гено Петриашвили (Грузия)
Nick MATUHIN (GER) - Александр Романов (Молдова)
Rares Daniel CHINTOAN (ROU) - Леван Берианидзе (Армения)
Robert BARAN (POL) - Johannes LUDESCHER (AUT)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!