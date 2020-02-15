Сегодня, 21:54 Вольная борьба 15.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 61, 74, 86, 92, 125кг. Обновляется...

15 февраля, на коврах спорткомплекса «PalaPellicone» в Риме (Италия), где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года, пройдет шестой день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в оставшихся пяти весовых категориях до - 61, 74, 86, 92, 125кг. Всего 88 атлета выйдут на итальянские ковры. 15 февраля, на коврах спорткомплекса «PalaPellicone» в Риме (Италия), где сейчас продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года, пройдет шестой день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в оставшихся пяти весовых категориях до - 61, 74, 86, 92, 125кг. Всего 88 атлета выйдут на итальянские ковры.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 6-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов-вольников континента...

Вольная борьба. 6-й день Чемпионата Европы-2020 в Италии. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 61, 74, 86, 92, 125кг.

61 кг

Квалификация:

Бека Ломтадзе (Грузия) - Николай Охлопков (ROU)

Леонид Колесник (Молдова) - Владислав Койка (Беларусь)

Иван Билейчук (Украина) - Anvar SUVINIITTY (FIN)

Владимир Егоров (MKD) - Арсен Харутюнян (Армения)

Александр Богомоев (Россия) - Georgios PILIDIS (GRE)

Vladimir Vladimirov DUBOV (BUL) - Viktor Viktorowitsch LYZEN (GER)





1/4 финала:

Hamza ALACA (TUR) - Интигам Вализада (Азербайджан)





74 кг

Квалификация:

Charlie James BOWLING (GBR) - Jakub SYKORA (SVK)

Zurab KAPRAEV (ROU) - Валентин Борзин (Молдова)

Денис Павлов (Украина) - Aimar ANDRUSE (EST)

Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA) - Soner DEMIRTAS (TUR)

Patryk Krzysztof OLENCZYN (POL) - Гаджимурад Гаджиев (Азербайджан)





1/8 финала:

Mitchell Louis FINESILVER (ISR) - Kyrillos BINENMPAOUM (GRE)

Zaur EFENDIEV (SRB) - Miroslav Stefanov KIROV (BUL)

Jonatan ALVAREZ DIAZ (ESP) - Магомедрасул Газимагомедов (Россия)

Автандил Кентчадзе (Грузия) - Храяр Аликханян (Армения)





Charles Andr? AFA (FRA) - Андрей Карпач (Беларусь)

Мурад Курамагомедов (HUN) - Charlie James BOWLING (GBR) / Jakub SYKORA (SVK)





86 кг

Квалификация:

Boris MAKOEV (SVK) - Stefan REICHMUTH (SUI)

Mihaly NAGY (HUN) - Uri KALASHNIKOV (ISR)

Akhmed Adamovitch MAGAMAEV (BUL) - Артур Наифонов (Россия)

Абубакар Абакаров (Азербайджан) - Ivars SAMUSONOKS (LAT)

Akhmed AIBUEV (FRA) - Пётр Янулов (Молдова)

Radoslaw MARCINKIEWICZ (POL) - Ville Tapani HEINO (FIN)





1/8 финала:

Myles NАzem AMINE (SMR) - Lars SCHAEFLE (GER)

Илья Арчая (Украина) - Ованнес Мхитарян (Армения)

Aron CANEVA (ITA) - Georgios SAVVOULIDIS (GRE)

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) - Расул Цихаев (Беларусь)





Fatih ERDIN (TUR) - Дато Марсагишвили (Грузия)





92 кг

Квалификация:

Роман Рычко (Украина) - Марзпет Галстян (Армения)

Асланбек Алборов (Азербайджан) - Bendeguz TOTH (HUN)

Suleyman KARADENIZ (TUR) - Simone IANNATTONI (ITA)

Батырбек Цакулов (Россия) - Георгий Рубаев (Молдова)

Edon SHALA (KOS) - Ираклий Мцитри (Грузия)





1/4 финала:

Samuel SCHERRER (SUI) - Амархаджи Магомедов (Беларусь)

Angelos KOUKLARIS (GRE) - Роман Рычко (Украина) / Марзпет Галстян (Армения)





125 кг

Квалификация:

Paris KAREPI (ALB) - Tanju GEMICI (TUR)

Жамаладдин Магомедов (Азербайджан) - Elhad HUKIC (BIH)





1/8 финала:

Boban DANOV (MKD) - Игорь Дятко (Беларусь)

Александр Хоцяновский (Украина) - Ryan John MALO (ITA)

Балдан Цыжипов (Россия) - Daniel LIGETI (HUN)

Jose CUBA VAZQUEZ (ESP) - Гено Петриашвили (Грузия)





Nick MATUHIN (GER) - Александр Романов (Молдова)

Rares Daniel CHINTOAN (ROU) - Леван Берианидзе (Армения)

Robert BARAN (POL) - Johannes LUDESCHER (AUT)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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