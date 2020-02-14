Вчера, 22:59 Вольная борьба 14.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 57, 65, 70, 79, 97кг. Обновляется...

14 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, где в эти дни продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года, состоится пятый день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в весовых категориях до - 57, 65, 70, 79, 97кг. Всего 93 атлета выйдут на итальянские ковры. 14 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, где в эти дни продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года, состоится пятый день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в весовых категориях до - 57, 65, 70, 79, 97кг. Всеговыйдут на итальянские ковры.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 5-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов-вольников "Старого Света"...

Вольная борьба. 5-й день Чемпионата Европы-2020 в Италии. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 65, 70, 79, 97кг.

57 кг

Квалификация:

Suleyman ATLI (TUR) - Ioannis MARTIDIS (GRE)





1/8 финала:

Georgi Valentinov VANGELOV (BUL) - Отари Гогава (Грузия)

Азамат Тускаев (Россия) - Levan METREVELI VARTANOV (ESP)

Афган Хашалов (Азербайджан) - Valentin DAMOUR (FRA)

Тарас Маркович (Украина) - Horst Justin Junior LEHR (GER)





Daniel POPOV (ISR) - Анатолий Бурян (Молдова)

Димчик Рынчинов (Беларусь) - Михран Жабурян (Армения)

Givi DAVIDOVI (ITA) - Andrei DUKOV (ROU)

Stevan Andria MICIC (SRB) - Suleyman ATLI (TUR) / Ioannis MARTIDIS (GRE)

65 кг

Квалификация:

Niklas Dietmar DORN (GER) - Gabriel JANATSCH (AUT)

George Anthony RAMM (GBR) - Krzysztof BIENKOWSKI (POL)

David HABAT (SLO) - Володя Франгулян (Армения)

Juan Pablo GONZALEZ CRESPO (ESP) - Stefan Ganchev IVANOV (BUL)

Эрик Арушанян (Украина) - Fotios PAPADAKIS (GRE)





1/8 финала:

Максим Сакултан (Молдова) - Ньюргун Скрябин (Беларусь)

Selahattin KILICSALLAYAN (TUR) - Исмаил Мусукаев (HUN)

Abdellatif MANSOUR (ITA) - George BUCUR (ROU)

Али Разимзаде (Азербайджан) - Владимер Хинчегашвили (Грузия)





Курбан Шираев (Россия) - Marwane Ahmed YEZZA (FRA)

Malik Michael AMINE (SMR) - Niklas Dietmar DORN (GER) / Gabriel JANATSCH (AUT)

70 кг

Квалификация:

Геворг Мхеян (Армения) - Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)

Алексей Борута (Украина) - Nicolae COJOCARU (GBR)

Mihail Iliev GeoRGIEV (BUL) - Kevin Christopher HENKEL (GER)





1/8 финала:

Исраил Касумов (Россия) - Haydar YAVUZ (TUR)

Магомедмурад Гаджиев (POL) - Fati VEJSELI (MKD)

Alban SOPA (KOS) - Gianluca TALAMO (ITA)

Artem AUGA (LTU) - Мирза Шулухия (Грузия)





Marc DIETSCHE (SUI) - Михаил Сава (Молдова)

Eriglent PRIZRENI (ALB) - Roman ASHARIN (HUN)

Виктор Серада (Беларусь) - Геворг Мхеян (Армения) / Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)

79 кг

Квалификация:

Жабраил Гасанов (Азербайджан) - Ника Кентчадзе (Грузия)

Salvatore DIANA (ITA) - Omaraskhab NAZHMUDINOV (ROU)





1/8 финала:

Alexandros TSANTIKIDIS (GRE) - Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)

Василий Михайлов (Украина) - Saifedine ALEKMA (FRA)

Erik REINBOK (EST) - Simon MARCHL (AUT)

Dzhemal rushen ALI (BUL) - Andrius MАZEIKA (LTU)





Akhsarbek GULAEV (SVK) - Hanoc RACHAMIN (ISR)

Batuhan DEMIRCIN (TUR) - Магомед Рамазанов (Россия)

Георгий Паскалов (Молдова) - Арман Авагян (Армения)

97 кг

Квалификация:

Мурази Мчедлидзе (Украина) - Ibrahim BOLUKBASI (TUR)

Magomedgadji Omardibirovich NUROV (MKD) - Абдулрашид Садулаев (Россия)





1/8 финала:

Николай Чебан (Молдова) - Radoslaw BARAN (POL)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) - Albert SARITOV (ROU)

Christos PETRIDIS (GRE) - Alejandro CANADA PANCORBO (ESP)

Gennadij CUDINOVIC (GER) - Lukas KRASAUSKAS (LTU)





Georgi Genadiev DIMITROV (BUL) - Дмитрий Храменков (Беларусь)

Элизбар Одикадзе (Грузия) - Саргис Овсепян (Армения)

Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) - Павел Олейник (HUN)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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