Вольная борьба 14.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 57, 65, 70, 79, 97кг. Обновляется...
14 февраля, на коврах «PalaPellicone» в Риме, где в эти дни продолжается Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2020 года, состоится пятый день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в весовых категориях до - 57, 65, 70, 79, 97кг. Всего 93 атлета выйдут на итальянские ковры.
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Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 5-го дня Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов-вольников "Старого Света"...
Вольная борьба. 5-й день Чемпионата Европы-2020 в Италии. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 65, 70, 79, 97кг.
57 кг
Квалификация:
Suleyman ATLI (TUR) - Ioannis MARTIDIS (GRE)
1/8 финала:
Georgi Valentinov VANGELOV (BUL) - Отари Гогава (Грузия)
Азамат Тускаев (Россия) - Levan METREVELI VARTANOV (ESP)
Афган Хашалов (Азербайджан) - Valentin DAMOUR (FRA)
Тарас Маркович (Украина) - Horst Justin Junior LEHR (GER)
Daniel POPOV (ISR) - Анатолий Бурян (Молдова)
Димчик Рынчинов (Беларусь) - Михран Жабурян (Армения)
Givi DAVIDOVI (ITA) - Andrei DUKOV (ROU)
Stevan Andria MICIC (SRB) - Suleyman ATLI (TUR) / Ioannis MARTIDIS (GRE)
65 кг
Квалификация:
Niklas Dietmar DORN (GER) - Gabriel JANATSCH (AUT)
George Anthony RAMM (GBR) - Krzysztof BIENKOWSKI (POL)
David HABAT (SLO) - Володя Франгулян (Армения)
Juan Pablo GONZALEZ CRESPO (ESP) - Stefan Ganchev IVANOV (BUL)
Эрик Арушанян (Украина) - Fotios PAPADAKIS (GRE)
1/8 финала:
Максим Сакултан (Молдова) - Ньюргун Скрябин (Беларусь)
Selahattin KILICSALLAYAN (TUR) - Исмаил Мусукаев (HUN)
Abdellatif MANSOUR (ITA) - George BUCUR (ROU)
Али Разимзаде (Азербайджан) - Владимер Хинчегашвили (Грузия)
Курбан Шираев (Россия) - Marwane Ahmed YEZZA (FRA)
Malik Michael AMINE (SMR) - Niklas Dietmar DORN (GER) / Gabriel JANATSCH (AUT)
70 кг
Квалификация:
Геворг Мхеян (Армения) - Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)
Алексей Борута (Украина) - Nicolae COJOCARU (GBR)
Mihail Iliev GeoRGIEV (BUL) - Kevin Christopher HENKEL (GER)
1/8 финала:
Исраил Касумов (Россия) - Haydar YAVUZ (TUR)
Магомедмурад Гаджиев (POL) - Fati VEJSELI (MKD)
Alban SOPA (KOS) - Gianluca TALAMO (ITA)
Artem AUGA (LTU) - Мирза Шулухия (Грузия)
Marc DIETSCHE (SUI) - Михаил Сава (Молдова)
Eriglent PRIZRENI (ALB) - Roman ASHARIN (HUN)
Виктор Серада (Беларусь) - Геворг Мхеян (Армения) / Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)
79 кг
Квалификация:
Жабраил Гасанов (Азербайджан) - Ника Кентчадзе (Грузия)
Salvatore DIANA (ITA) - Omaraskhab NAZHMUDINOV (ROU)
1/8 финала:
Alexandros TSANTIKIDIS (GRE) - Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)
Василий Михайлов (Украина) - Saifedine ALEKMA (FRA)
Erik REINBOK (EST) - Simon MARCHL (AUT)
Dzhemal rushen ALI (BUL) - Andrius MАZEIKA (LTU)
Akhsarbek GULAEV (SVK) - Hanoc RACHAMIN (ISR)
Batuhan DEMIRCIN (TUR) - Магомед Рамазанов (Россия)
Георгий Паскалов (Молдова) - Арман Авагян (Армения)
97 кг
Квалификация:
Мурази Мчедлидзе (Украина) - Ibrahim BOLUKBASI (TUR)
Magomedgadji Omardibirovich NUROV (MKD) - Абдулрашид Садулаев (Россия)
1/8 финала:
Николай Чебан (Молдова) - Radoslaw BARAN (POL)
Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) - Albert SARITOV (ROU)
Christos PETRIDIS (GRE) - Alejandro CANADA PANCORBO (ESP)
Gennadij CUDINOVIC (GER) - Lukas KRASAUSKAS (LTU)
Georgi Genadiev DIMITROV (BUL) - Дмитрий Храменков (Беларусь)
Элизбар Одикадзе (Грузия) - Саргис Овсепян (Армения)
Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) - Павел Олейник (HUN)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!