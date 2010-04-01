Сегодня, 19:05 Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Европы РИМ-2020

Завтра, 10 февраля в Риме, на хорошо знакомой нам арене "PalaPellicone" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Европы по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин. Лучшие борцы континента будут мерятся силами на протяжении всей следующей недели. Завтра, 10 февраля в Риме, на хорошо знакомой нам арене "PalaPellicone" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Европы по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин. Лучшие борцы континента будут мерятся силами на протяжении всей следующей недели.

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РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА Европы по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, Рим-2020.

время, Киев, для Москвы, Минска прибавляйте +1час

19.00-21.00 Финальные поединки греко-римская борьба - 55-63-77-87-130кг

19.00-21.00 Финальные поединки греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг

19.00-21.00 Финальные поединки женская борьба-50-55-59-68-76kg

19.00-21.00 Финальные поединки женская борьба-53-57-62-65-72kg

19.00-21.00 Финальные поединки вольная борьба-57-65-70-79-97kg

19.00-20.30 Финальные поединки вольная борьба-61-74-86-92-125kg

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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И чтобы не один читатель не пропустил ничего важного с Чемпионата Европы-2020 по вольной и греко-римской борьбе в Риме,подготовил для вас расписание итальянского Европейского первенства, воспользовавшись которым, Вы сможете посмотретьвсе поединки, а также новости с Чемпионата Европы по спортивной борьбе.09.30-10.00 Взвешивание греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг12.30-16.30 Предварительный раунд греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг18.15-18.45 Церемония открытия.19.00-20.30 Полуфиналы греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг09.30-09.45 II Взвешивание греко-римская борьба – 55-63-77-87-130кг09.45-10.15 Взвешивание греко-римская борьба-60-67-72-82-97kg12.30-16.30 Предварительный раунд греко-римская борьба-60-67-72-82-97кг12.30-16.30 Утешение греко-римская борьба– 55-63-77-87-130кг17.45-18.45 Полуфиналы греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг09:30-09.45 II Взвешивание греко-римская борьба – 60-67-72-82-97кг09.45-10.15 Взвешивание женская борьба-50-55-59-68-76kg12.30-15.00 Предварительный раунд женская борьба-50-55-59-68-76kg12.30-15.00 Утешение греко-римская борьба– 60-67-72-82-97кг17.45-18.45 Полуфиналы женская борьба - 50-55-59-68-76kg09:30-09.45 II Взвешивание женская борьба – 50-55-59-68-76кг09.45-10.15 Взвешивание женская борьба-53-57-62-65-72kg12.30-15.00 Предварительный раунд женская борьба-53-57-62-65-72kg12.30-15.00 Утешение женская борьба– 50-55-59-68-76кг17.45-18.45 Полуфиналы женская борьба-53-57-62-65-72кг09:30-09.45 ІІ Взвешивание женская борьба–53-57-62-65-72кг09.45-10.15 Взвешивание вольная борьба-57-65-70-79-97kg12.30-16.00 Предварительный раунд вольная борьба-57-65-70-79-97кг12.30-16.00 Утешение женская борьба-53-57-62-65-72кг17.45-18.45 Полуфиналы вольная борьба-57-65-70-79-97kg09:30-09.45 ІІ Взвешивание вольная борьба – 57-65-70-79-97кг09.45-10.15 Взвешивание вольная борьба-61-74-86-92-125kg12.30-16.00 Предварительный раунд вольная борьба-61-74-86-92-125кг12.30-16.00 Утешение вольная борьба-57-65-70-79-97кг17.45-18.45 Полуфиналы вольная борьба-61-74-86-92-125kg09:30-09.45 ІІ Взвешивание вольная борьба – 61-74-86-92-125кг17.00-18.45 Утешение вольная борьба– 61-74-86-92-125кг