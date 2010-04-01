Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Европы РИМ-2020

Завтра, 10 февраля в Риме, на хорошо знакомой нам арене "PalaPellicone" стартует большой борцовский форум, Чемпионат Европы по вольной женской и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин. Лучшие борцы континента будут мерятся силами на протяжении всей следующей недели.
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РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА Европы по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, Рим-2020.(время, Киев, для Москвы, Минска прибавляйте +1час)
09 ФЕВРАЛЯ
18.00-19.00 Жеребьевка греко-римская борьба все весовые категории.
10 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09.30-10.00 Взвешивание греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг
12.30-16.30 Предварительный раунд греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг
18.15-18.45 Церемония открытия.
19.00-20.30 Полуфиналы греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг
11 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09.30-09.45 II Взвешивание греко-римская борьба – 55-63-77-87-130кг
09.45-10.15 Взвешивание греко-римская борьба-60-67-72-82-97kg
12.30-16.30 Предварительный раунд греко-римская борьба-60-67-72-82-97кг
12.30-16.30 Утешение греко-римская борьба– 55-63-77-87-130кг
16.30 Жеребьевка женская борьба все весовые категории
17.45-18.45 Полуфиналы греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг
19.00-21.00 Финальные поединки греко-римская борьба - 55-63-77-87-130кг
12 ФЕВРАЛЯ СРЕДА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09:30-09.45 II Взвешивание греко-римская борьба – 60-67-72-82-97кг
09.45-10.15 Взвешивание женская борьба-50-55-59-68-76kg
12.30-15.00 Предварительный раунд женская борьба-50-55-59-68-76kg
12.30-15.00 Утешение греко-римская борьба– 60-67-72-82-97кг
17.45-18.45 Полуфиналы женская борьба - 50-55-59-68-76kg
19.00-21.00 Финальные поединки греко-римская борьба - 60-67-72-82-97кг
13 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09:30-09.45 II Взвешивание женская борьба – 50-55-59-68-76кг
09.45-10.15 Взвешивание женская борьба-53-57-62-65-72kg
12.30-15.00 Предварительный раунд женская борьба-53-57-62-65-72kg
12.30-15.00 Утешение женская борьба– 50-55-59-68-76кг
15.00 Жеребьевка вольная борьба все весовые категории
17.45-18.45 Полуфиналы женская борьба-53-57-62-65-72кг
19.00-21.00 Финальные поединки женская борьба-50-55-59-68-76kg
14 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09:30-09.45 ІІ Взвешивание женская борьба–53-57-62-65-72кг
09.45-10.15 Взвешивание вольная борьба-57-65-70-79-97kg
12.30-16.00 Предварительный раунд вольная борьба-57-65-70-79-97кг
12.30-16.00 Утешение женская борьба-53-57-62-65-72кг
17.45-18.45 Полуфиналы вольная борьба-57-65-70-79-97kg
19.00-21.00 Финальные поединки женская борьба-53-57-62-65-72kg
15 ФЕВРАЛЯ СУББОТА - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09:30-09.45 ІІ Взвешивание вольная борьба – 57-65-70-79-97кг
09.45-10.15 Взвешивание вольная борьба-61-74-86-92-125kg
12.30-16.00 Предварительный раунд вольная борьба-61-74-86-92-125кг
12.30-16.00 Утешение вольная борьба-57-65-70-79-97кг
17.45-18.45 Полуфиналы вольная борьба-61-74-86-92-125kg
19.00-21.00 Финальные поединки вольная борьба-57-65-70-79-97kg
15 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ - ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
09:30-09.45 ІІ Взвешивание вольная борьба – 61-74-86-92-125кг
17.00-18.45 Утешение вольная борьба– 61-74-86-92-125кг
19.00-20.30 Финальные поединки вольная борьба-61-74-86-92-125kg
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!