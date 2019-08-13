Вчера, 21:53                    

Женская борьба, Чемпионата Европы-2020 в Риме. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 12-го февраля на коврах спорт Холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), на проходящем там Чемпионате Европы по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых стартуют женщины. Как обычно от украинского десанта ожидаем яркого выступления. Сегодня у женщин состоялась жеребьевка во всех весах.

Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в женской вольной борьбе на Чемпионате Европы в Риме.


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Вольная женская борьба, Чемпионат Европы-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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