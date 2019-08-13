Женская борьба, Чемпионата Европы-2020 в Риме. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 12-го февраля на коврах спорт Холла "PalaPellicone" в Риме (Италия), на проходящем там Чемпионате Европы по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых стартуют женщины. Как обычно от украинского десанта ожидаем яркого выступления. Сегодня у женщин состоялась жеребьевка во всех весах.
Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в женской вольной борьбе на Чемпионате Европы в Риме.
Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в женской вольной борьбе на Чемпионате Европы в Риме.
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Вольная женская борьба, Чемпионат Европы-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.
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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!