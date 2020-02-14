Сегодня, 14:51 Чемпионат Европы по Вольной борьбе, 14.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима, где смотреть

В пятницу 14 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), состоится пятый соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в весовых категориях - до 57, 65, 70, 79, 97кг. Также, вечером определят чемпионок континента женщины в оставшихся весовых дивизионах - до 53, 57, 62, 65, 72кг. В пятницу 14 февраля, на коврах спорткомплекса "PalaPellicone" в Риме (Италия), состоится пятый соревновательный день Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2020 года. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля в весовых категориях - до 57, 65, 70, 79, 97кг. Также, вечером определят чемпионок континента женщины в оставшихся весовых дивизионах - до 53, 57, 62, 65, 72кг.









Предлагаем Вам ознакомится с составами команд, которые стартуют сегодня на ЧЕ-2020 по вольной борьбе и узнаем кто же будет представлять нашу страну:





57кг: Украина: Тарас Маркович. Россия: Азамат Тускаев. Беларусь: Димчик Рынчинов.





65кг: Украина: Эрик Арушанян. Россия: Курбан Шираев. Беларусь: Ньюргун Скрябин.





70кг: Украина: Алексей Борута. Россия: Исраил Касумов. Беларусь: Виктор Серада.





79кг: Украина: Василий Михайлов. Россия: Магомед Рамазанов. Беларусь: Магомедхабиб Кадимагомедов.





97кг: Украина: Мурази Мчедлидзе. Россия: Абдулрашид Садулаев. Беларусь: Дмитрий Храменков.





Жарко сегодня будет на итальянских коврах, это уж точно! Теперь несколько слов о главных фаворитах в каждом из весов:





57кг: В верхней части сетки фаворитом является новоиспеченный победитель Ярыгинского турнира - Азамат Таскаев. Отметим также грузинского мастера Отари Гогава, украинца Тараса Марковича. Внизу безоговорочный фаворит турецкий мастер Сулейман Атли.





65кг: В верхней части турнирной таблице ожидается напряженная борьба. За выход в финал поспорят Олимпийский чемпион, грузин Владимер Хинчегашвили. Дагестанец ныне выступающий за Венгрию - Исмаил Мусукаев, молдаванин Максим Сакултан и якут, который сейчас борется за Беларусь - Ньюргун Скрябин. В нижней части свой успех на Мемориале Ярыгина постарается повторить Курбан Шираев. Навязать борьбу Шираеву может армянин Володя Франгулян.





70кг: Уже в 1/4 финала в верху нас ожидает противостояние фаворитов: россиянина Исраила Касумова и представителя Польши - Магомедмурада Гаджиева. В нижней части у целого ряда борцов есть шансы пробиться в решающую схватку.





79кг: В верхней части сетка достаточно благосклонна к украинцу Василию Михайлову. У украинца есть неплохие шансы на финал. Внизу конкуренция значительно острее. Отметим, россиянина Магомеда Рамазанова, азербайджанского атлета Жабраила Гасанова и грузина Ника Кентчадзе. Последние встретятся уже на старте.





97кг: Главным хедлайнером этого веса, да и всего турнира является Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира "Российский Танк" - Главным хедлайнером этого веса, да и всего турнира является Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Абдулрашид Садулаев. Абдулрашид начинает выступления с нижней части турнике, где находятся украинцы Мурази Мчедлидзе и Павел Олейник. Олейник представляет сейчас Венгрию и грузин Элизбар Одикадзе.





Не пропустите прямой эфир Чемпионата Европы по вольной борьбе 2020. Начало ОНЛАЙН видео трансляции предварительного раунда в 12:30 по-Киеву или 13:30 Москве и Минску. Финальный блок у женщин в 19.00 киевское время. 18.00 Москва, Минск.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, Чемпионат Европы-2020, смотреть прямой эфир из Рима, сегодня 14.02.2020.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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