Вольная женская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг. Обновляется.
Сегодня, 14-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в Оттаве, Канада, продолжается олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки по спортивной борьбе. Во второй соревновательный день, свои силы на континентальном квалификационном турнире попробуют женщины в весовых категориях до - 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 2-го дня Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борчинь "Американских континентов"...
Греко-римская Женская вольная борьба. 2-й день олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.
50кг
Квалификация:
Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA) - Genesis Rosmary MILANO OLIVIO (VEN) 12-1
Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) - Jacqueline Del Rocio MOLLOCANA ELENO (ECU) туше
1/4 финала
Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Patricia Alejandra BERMUDEZ (ARG) 3-0
Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER) - Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) 0-11
Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA) 10-0
Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) 0-10
1/2 финала:
Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) 4-6
Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) 0-11
ЗА БРОНЗУ
Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) 10-0
Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER) неявка
ФИНАЛ
Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) неявка
Квалификация:
Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA) - Genesis Rosmary MILANO OLIVIO (VEN) 12-1
Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) - Jacqueline Del Rocio MOLLOCANA ELENO (ECU) туше
1/4 финала
Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Patricia Alejandra BERMUDEZ (ARG) 3-0
Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER) - Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) 0-11
Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA) 10-0
Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) 0-10
1/2 финала:
Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) 4-6
Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) 0-11
ЗА БРОНЗУ
Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) 10-0
Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER) неявка
ФИНАЛ
Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) неявка
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER)
3) Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN)
53кг
РАУНД-1:
Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) - Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) 2-6
Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) - Samantha Leigh STEWART (CAN) 4-0
РАУНД-2:
Zeltzin HERNANDEZ GUERRA (MEX) - Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) 0-6
Gabriela Nicole RAMOS DIAZ (PUR) - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) 0-10
РАУНД-3:
Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) - Zeltzin HERNANDEZ GUERRA (MEX) 10-0
Samantha Leigh STEWART (CAN) - Gabriela Nicole RAMOS DIAZ (PUR) туше
РАУНД-1:
Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) - Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) 2-6
Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) - Samantha Leigh STEWART (CAN) 4-0
РАУНД-2:
Zeltzin HERNANDEZ GUERRA (MEX) - Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) 0-6
Gabriela Nicole RAMOS DIAZ (PUR) - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) 0-10
РАУНД-3:
Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) - Zeltzin HERNANDEZ GUERRA (MEX) 10-0
Samantha Leigh STEWART (CAN) - Gabriela Nicole RAMOS DIAZ (PUR) туше
1/2 финала:
Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) - Samantha Leigh STEWART (CAN) 10-0
Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) 5-4
ЗА БРОНЗУ
Samantha Leigh STEWART (CAN) - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) 9-0
ФИНАЛ
Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) - Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) неявка
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) Samantha Leigh STEWART (CAN)
57кг1/2 финала:
РАУНД-1:
Helen Louise MAROULIS (USA) - Linda MORAIS (CAN) 10-2
Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN) - Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) 1-5
Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) 9-3
РАУНД-2:
Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) - Linda MORAIS (CAN) 3-9
Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Helen Louise MAROULIS (USA) 0-9
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN) 3-2
РАУНД-3:
Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) - Helen Louise MAROULIS (USA) 2-6
Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Linda MORAIS (CAN) 0-10
Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) туше
РАУНД-1:
Helen Louise MAROULIS (USA) - Linda MORAIS (CAN) 10-2
Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN) - Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) 1-5
Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) 9-3
РАУНД-2:
Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) - Linda MORAIS (CAN) 3-9
Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Helen Louise MAROULIS (USA) 0-9
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN) 3-2
РАУНД-3:
Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) - Helen Louise MAROULIS (USA) 2-6
Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Linda MORAIS (CAN) 0-10
Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) туше
Helen Louise MAROULIS (USA) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) 11-0
Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) - Linda MORAIS (CAN) туше
ЗА БРОНЗУ
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Linda MORAIS (CAN) туше
ФИНАЛ
Helen Louise MAROULIS (USA) - Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) неявка
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) Helen Louise MAROULIS (USA) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) Linda MORAIS (CAN)
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62кг
РАУНД-1:1/2 финала:
Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) - Michelle Christina FAZZARI (CAN) 6-1
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) туше
Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 3-2
РАУНД-2:
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) 5-1
Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM) - Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) 3-9
Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 8-4
РАУНД-3:
Michelle Christina FAZZARI (CAN) - Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM) 10-1
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 11-0
Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) - Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) 3-2
Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) - Michelle Christina FAZZARI (CAN) 6-1
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) туше
Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 3-2
РАУНД-2:
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) 5-1
Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM) - Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) 3-9
Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 8-4
РАУНД-3:
Michelle Christina FAZZARI (CAN) - Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM) 10-1
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 11-0
Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) - Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) 3-2
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Michelle Christina FAZZARI (CAN) 12-3
Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) - Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) 3-1
ЗА БРОНЗУ
Michelle Christina FAZZARI (CAN) - Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) неявка
ФИНАЛ
Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) неявка
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) Michelle Christina FAZZARI (CAN)
68кг
Квалификация:
Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) - Maria Jose ACOSTA ACOSTA (VEN) туше
1/4 финала
Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN) - Luz Clara VAZQUEZ (ARG) 10-0
Leonela Aleyda AYOVI PARRAGA (ECU) - Dailane GOMES DOS REIS (BRA) туше
Virginia Jaqueline FERNANDEZ SALAZAR (MEX) - Yanet Ursula SOVERO NINO (PER)
Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) - Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) туше
Квалификация:
Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) - Maria Jose ACOSTA ACOSTA (VEN) туше
1/4 финала
Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN) - Luz Clara VAZQUEZ (ARG) 10-0
Leonela Aleyda AYOVI PARRAGA (ECU) - Dailane GOMES DOS REIS (BRA) туше
Virginia Jaqueline FERNANDEZ SALAZAR (MEX) - Yanet Ursula SOVERO NINO (PER)
Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) - Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) туше
1/2 финала:
Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN) - Leonela Aleyda AYOVI PARRAGA (ECU) 10-0
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) 0-5
ЗА БРОНЗУ
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) 2-4
Leonela Aleyda AYOVI PARRAGA (ECU) - Luz Clara VAZQUEZ (ARG) 2-3
ФИНАЛ
Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) - Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN) неявка
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) Luz Clara VAZQUEZ (ARG)
3) Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL)
76кг
РАУНД-1:1/2 финала:
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) 2-1
Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) туше
Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) - Gabriela Renata CANALES HERRERA (MEX) 10-0
РАУНД-2:
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) 4-0
Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) - Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) 1-4
Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) туше
РАУНД-3:
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) 6-0
Gabriela Renata CANALES HERRERA (MEX) - Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) 0-10
Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) 4-2
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) 2-1
Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) туше
Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) - Gabriela Renata CANALES HERRERA (MEX) 10-0
РАУНД-2:
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) 4-0
Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) - Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) 1-4
Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) туше
РАУНД-3:
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) 6-0
Gabriela Renata CANALES HERRERA (MEX) - Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) 0-10
Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) 4-2
Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) 6-0
Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) 2-1
ЗА БРОНЗУ
Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) - Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) неявка
ФИНАЛ
Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Erica Elizabeth WIEBE (CAN) неявка
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3) Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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