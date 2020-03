Вчера, 16:19 Вольная женская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг. Обновляется.

Сегодня, 14-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в Оттаве, Канада, продолжается олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки по спортивной борьбе. Во второй соревновательный день, свои силы на континентальном квалификационном турнире попробуют женщины в весовых категориях до - 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 2-го дня Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борчинь "Американских континентов"...

Греко-римская Женская вольная борьба. 2-й день олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.

50кг

Квалификация :

Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA) - Genesis Rosmary MILANO OLIVIO (VEN) 12-1

Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) - Jacqueline Del Rocio MOLLOCANA ELENO (ECU) туше



1/4 финала

Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Patricia Alejandra BERMUDEZ (ARG) 3-0

Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER) - Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) 0-11



Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA) 10-0

Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) 0-10



1/2 финала:

Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) 4-6

Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) 0-11



ЗА БРОНЗУ

Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN) - Rita Fatima ROJAS CHAVEZ (MEX) 10-0

Carolina CASTILLO HIDALGO (COL) - Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER) неявка



ФИНАЛ

Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB) - Sarah Ann HILDEBRANDT (USA) неявка

РЕЗУЛЬТАТЫ

53кг

РАУНД-1:

Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) - Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) 2-6

Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) - Samantha Leigh STEWART (CAN) 4-0



РАУНД-2:

Zeltzin HERNANDEZ GUERRA (MEX) - Lianna de la Caridad MONTERO HERRERA (CUB) 0-6

Gabriela Nicole RAMOS DIAZ (PUR) - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU) 0-10



РАУНД-3:

Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA) - Zeltzin HERNANDEZ GUERRA (MEX) 10-0

Samantha Leigh STEWART (CAN) - Gabriela Nicole RAMOS DIAZ (PUR) туше

1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

57кг

РАУНД-1:

Helen Louise MAROULIS (USA) - Linda MORAIS (CAN) 10-2

Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN) - Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) 1-5

Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) 9-3



РАУНД-2:

Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) - Linda MORAIS (CAN) 3-9

Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Helen Louise MAROULIS (USA) 0-9

Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN) 3-2



РАУНД-3:

Lissette Alexandra ANTES CASTILLO (ECU) - Helen Louise MAROULIS (USA) 2-6

Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA) - Linda MORAIS (CAN) 0-10

Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) туше





1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

62кг

РАУНД-1:

Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) - Michelle Christina FAZZARI (CAN) 6-1

Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) туше

Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 3-2



РАУНД-2:

Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) 5-1

Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM) - Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) 3-9

Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 8-4



РАУНД-3:

Michelle Christina FAZZARI (CAN) - Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM) 10-1

Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA) - Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL) 11-0

Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN) - Alejandra ROMERO BONILLA (MEX) 3-2





1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

68кг

Квалификация:

Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) - Maria Jose ACOSTA ACOSTA (VEN) туше



1/4 финала

Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN) - Luz Clara VAZQUEZ (ARG) 10-0

Leonela Aleyda AYOVI PARRAGA (ECU) - Dailane GOMES DOS REIS (BRA) туше



Virginia Jaqueline FERNANDEZ SALAZAR (MEX) - Yanet Ursula SOVERO NINO (PER)

Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) - Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) туше

1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

76кг

РАУНД-1:

Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) 2-1

Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) туше

Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) - Gabriela Renata CANALES HERRERA (MEX) 10-0



РАУНД-2:

Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) 4-0

Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) - Andrea Carolina OLAYA GUTIERREZ (COL) 1-4

Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) туше



РАУНД-3:

Erica Elizabeth WIEBE (CAN) - Andrimar Daniela LAZARO DIAZ (VEN) 6-0

Gabriela Renata CANALES HERRERA (MEX) - Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU) 0-10

Aline DA SILVA FERREIRA (BRA) - Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB) 4-2





1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

