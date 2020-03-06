Вчера, 15:37 Вольная женская борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 14-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжается большой борцовский форум, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года. Вторыми в борьбу за медали Континентального квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 вступят борчини в женской вольной борьбе в весовых категориях - 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.



Поэтому мы будем знакомить вас с жребием который выпал женщинам вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в женской вольной борьбе на OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки в Оттаве.





Женская вольная борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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