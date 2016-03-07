12 Олимпийских лицензий на Игры в Токио-2020 разыграно в греко-римской борьбе

Полные результаты квалификационного турнира Пан-Америки в части греко-римской борьбы смотрите ПО ССЫЛКЕ а в данной статье мы просто обновим наявные олимпийские путевки в греко-римской борьбе на Игры 2020.
СПИСОК ОЛИМПИЙСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ на ИГРЫ в Токио-2020, ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 14.03.2020.60кг
1) Россия
2) Казахстан
3) Япония
4) Иран
5) Украина
6) Узбекистан
7) Куба
8) США
67кг
1) Россия
2) Дания
3) Египет
4) Куба
5) Сербия
6) Германия
7) Колумбия
8) США
77кг
1) Швеция
2) Армения
3) Венгрия
4) Казахстан
5) Иран
6) Узбекистан
7) Куба
8) Мексика
87кг
1) Украина
2) Германия
3) Венгрия
4) Узбекистан
5) Беларусь
6) Киргизия
7) США
8) Куба
97кг
1) Россия
2) Сербия
3) Грузия
4) Армения
5) Польша
6) Турция
7) Куба
8) США
130кг
1) Иран
2) Куба
3) Германия
4) Турция
5) Эстония
6) Грузия
7) Чили
8) Бразилия
Сегодня свои 12-ть путевок разыграют женщины в вольной борьбе. Смотрите прямую онлайн видео трансляцию турнир начиная с 16:30 по Киеву.
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!