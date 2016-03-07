Вчера, 15:29                    

12 Олимпийских лицензий на Игры в Токио-2020 разыграно в греко-римской борьбе

 Вчера в Оттаве прошел первый соревновательный день Олимпийского Пан-Американского квалификационного турнира, в котором были разыграны 12 путевок в Токио-2020.

Полные результаты квалификационного турнира Пан-Америки в части греко-римской борьбы смотрите ПО ССЫЛКЕ а в данной статье мы просто обновим наявные олимпийские путевки в греко-римской борьбе на Игры 2020.

СПИСОК ОЛИМПИЙСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ на ИГРЫ в Токио-2020, ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 14.03.2020.

60кг
1) Россия
2) Казахстан
3) Япония
4) Иран
5) Украина
6) Узбекистан
7) Куба
8) США

67кг
1) Россия
2) Дания
3) Египет
4) Куба
5) Сербия
6) Германия
7) Колумбия
8) США

77кг
1) Швеция
2) Армения
3) Венгрия
4) Казахстан
5) Иран
6) Узбекистан
7) Куба
8) Мексика

87кг
1) Украина
2) Германия
3) Венгрия
4) Узбекистан
5) Беларусь
6) Киргизия
7) США
8) Куба

97кг
1) Россия
2) Сербия
3) Грузия
4) Армения
5) Польша
6) Турция
7) Куба
8) США

130кг
1) Иран
2) Куба
3) Германия
4) Турция
5) Эстония
6) Грузия
7) Чили
8) Бразилия

Сегодня свои 12-ть путевок разыграют женщины в вольной борьбе. Смотрите прямую онлайн видео трансляцию турнир начиная с 16:30 по Киеву. 


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин Ли. Обновляется.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин
LIVE!
UFC FIGHT NIGHT 170: Никита Крылов - Джонни Уокер, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 170: Никита Крылов - Джонни Уокер, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция боя в
Результат боя!
UFC FIGHT NIGHT 170: Алексей Кунченко - Элизеу Залески, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 170: Алексей Кунченко - Элизеу Залески, ОНЛАЙН видео трансляция боя в
Результат боя!
UFC FIGHT NIGHT 170: Марина Мороз - Майра Буэно Силва, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 170: Марина Мороз - Майра Буэно Силва, ОНЛАЙН видео трансляция боя в
Результат боя!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»