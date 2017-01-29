Сегодня, 07:31 UFC 247: Валентина Шевченко в красивом стиле уничтожила Кэтлин Чукагян. Результат последнего боя Валентины Шевченко в ЮФС

Только что, утром 9 февраля в нашем часовом поясе, на арене "TOYOTA CENTER" в Хьюстоне (США) состоялось номерное бойцовское шоу UFC 247. Где со-главным событием вечера стал бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в котором обладательница пояса ЮФС, Валентина Шевченко по-прозвищу "Пуля" подралась против американки Кэтлин Чукагян. Претендентка являлась 1-м номером в ростере промоушена.

К сожалению, с первых минут боя было видно, что претендентка не дотягивает до уровня Чемпионки и победа Валентины Шевченко казалась лишь вопросом времени. Так и случилось. После двух раундов в которых спортсменки вели разведку, Чукагян решила форсировать события. Сделала попытку запрыгнуть на Валентину за что и поплатились моментальным переводом в партер, где была "распята" и забита тяжелыми локтями Шевченко. Поздравляем!





Шевченко - Чукагян, ОНЛАЙН результат боя на UFC 247 в Хьюстоне...

Результат боя - уверенная победа Валентины Шевченко техническим нокаутом в третьем раунде.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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