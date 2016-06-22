Сегодня, 05:01                    

UFC 247 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Джон Джонс против Доминика Рейеса, валентина Шевченко, Дерик Льюис и др. обновляется

 В субботу 8 февраля, на спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон, штат Техас, США, проходит очередное номерное шоу UFC 247: Джонс против Рейеса. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию полные онлайн результаты бойцовского шоу в Хьюстоне.

В главном событии бойцовского вечера ЮФС 247, небитый доселе, на мой взгляд самый крутой талант бойцовского мира Джон Джонс, встретится с претендентом по имени Доминик Рейес, который как и все предыдущие оппоненты Джонса обещает разобраться с "Bones-ом". Чтож посмотрим, как это у Рейеса получится, будет очень интересно. На этой странице мы будем знакомить вас с результатами всех боев UFC 247 в прямом эфире. Следите за обновлениями на сайте.


Трансляция главного боя UFC 247 Jon Jones - Dominick Reyes

UFC 247 Джон Джонс - Доминик Рейес ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ шоу в Техасе.

Основной кард UFC 247

Полутяжёлый вес:
Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4)

Женский наилегчайший вес:
Валентина Шевченко (Чемпион) победила Кэйтлин Чукагян (№4), техническим нокаутом в 3-ем раунде: TKO (Punches) R3 1:03.

Тяжёлый вес:
Джастин Тафа победил Хуана Адамса, техническим нокаутом в 1-ом раунде: ТKO (Punches) R1 1:59.

Легчайший вес:
Дэн Идж победил Мирсада Бектича (№14), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 29-28).


Тяжёлый вес:
Деррик Льюис (№6) победил Илира Латифи (№12), единогласным решением судей. Счет боя: (29-28,29-28, 29-28).

Предварительный кард UFC 247
Средний вес:

Тревин Джайлс победил Джеймса Крауса, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 29-28).

Полусредний вес:
Кэллин Уильямс победил Алекса Мороно, нокаутом в начале 1-го раунда: KO (Punches) R1 0:27.

Женский наилегчайший вес:
Лорен Мёрфи (№7) победила Андреу Ли (№8), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 30-27).

Легчайший вес:
Марио Баутиста победил Майлза Джонса — техническим нокаутом во втором раунде: TKO (Knee and Punches) R21:41.


Ранний предварительный кард UFC 247

Легчайший вес:
Джорни Ньюсон победил Доминиго Пеларте, техническим нокаутом в начале 1-го раунда: TKO (Punches) R1 0:38.

Легчайший вес:
Андре Эвелл победил Джонатана Мартинеза, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 30-27).

Полулёгкий вес:
Юссеф Залал победил Остина Линго, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27,30-27, 30-27).


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
UFC 247: Джон Джонс - Доминик Рейес 09.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя в Хьюстоне, где смотреть
UFC 247: Джон Джонс - Доминик Рейес 09.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя
LIVE!
UFC 247 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Джон Джонс против Доминика Рейеса, валентина Шевченко, Дерик Льюис и др. обновляется
UFC 247 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Джон Джонс против Доминика Рейеса, валентина Шевченко, Дерик
LIVE!
UFC 247: Валентина Шевченко - Кэтлин Чукагян, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Хьюстоне (США), где смотреть
UFC 247: Валентина Шевченко - Кэтлин Чукагян, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Хьюстоне
Результат боя!
Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020, смотреть
Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших
LIVE!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020. Расписание соревнований.
Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020.
Анонс!
Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»