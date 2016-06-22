UFC 247 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Джон Джонс против Доминика Рейеса, валентина Шевченко, Дерик Льюис и др. обновляется
В главном событии бойцовского вечера ЮФС 247, небитый доселе, на мой взгляд самый крутой талант бойцовского мира Джон Джонс, встретится с претендентом по имени Доминик Рейес, который как и все предыдущие оппоненты Джонса обещает разобраться с "Bones-ом". Чтож посмотрим, как это у Рейеса получится, будет очень интересно. На этой странице мы будем знакомить вас с результатами всех боев UFC 247 в прямом эфире. Следите за обновлениями на сайте.
UFC 247 Джон Джонс - Доминик Рейес ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ шоу в Техасе.
Основной кард UFC 247
Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4)
Женский наилегчайший вес:
Валентина Шевченко (Чемпион) победила Кэйтлин Чукагян (№4), техническим нокаутом в 3-ем раунде: TKO (Punches) R3 1:03.
Тяжёлый вес:
Джастин Тафа победил Хуана Адамса, техническим нокаутом в 1-ом раунде: ТKO (Punches) R1 1:59.
Легчайший вес:
Дэн Идж победил Мирсада Бектича (№14), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 29-28).
Тяжёлый вес:
Деррик Льюис (№6) победил Илира Латифи (№12), единогласным решением судей. Счет боя: (29-28,29-28, 29-28).
Тревин Джайлс победил Джеймса Крауса, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 29-28).
Полусредний вес:
Кэллин Уильямс победил Алекса Мороно, нокаутом в начале 1-го раунда: KO (Punches) R1 0:27.
Женский наилегчайший вес:
Лорен Мёрфи (№7) победила Андреу Ли (№8), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 30-27).
Легчайший вес:
Марио Баутиста победил Майлза Джонса — техническим нокаутом во втором раунде: TKO (Knee and Punches) R21:41.
Легчайший вес:
Джорни Ньюсон победил Доминиго Пеларте, техническим нокаутом в начале 1-го раунда: TKO (Punches) R1 0:38.
Легчайший вес:
Андре Эвелл победил Джонатана Мартинеза, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 30-27).
Полулёгкий вес:
Юссеф Залал победил Остина Линго, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27,30-27, 30-27).
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!