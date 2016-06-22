Сегодня, 05:01 UFC 247 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Джон Джонс против Доминика Рейеса, валентина Шевченко, Дерик Льюис и др. обновляется

Трансляция главного боя UFC 247 Jon Jones - Dominick Reyes

UFC 247 Джон Джонс - Доминик Рейес ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ шоу в Техасе.

Основной кард UFC 247



Полутяжёлый вес:

Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4)



Женский наилегчайший вес:

Валентина Шевченко (Чемпион)

Предварительный кард UFC 247



В субботу 8 февраля, на спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон, штат Техас, США, проходит очередное номерное шоу UFC 247: Джонс против Рейеса. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию полные онлайн результаты бойцовского шоу в Хьюстоне.В главном событии бойцовского вечера ЮФС 247, небитый доселе, на мой взгляд самый крутой талант бойцовского мира Джон Джонс, встретится с претендентом по имени Доминик Рейес, который как и все предыдущие оппоненты Джонса обещает разобраться с "-ом". Чтож посмотрим, как это у Рейеса получится, будет очень интересно. На этой странице мы будем знакомить вас с результатами всех боев UFC 247 в прямом эфире. Следите за обновлениями на сайте.Кэйтлин Чукагян (№4), техническим нокаутом в 3-ем раунде: TKO (Punches) R3 1:03.Тяжёлый вес:Хуана Адамса, техническим нокаутом в 1-ом раунде: ТKO (Punches) R1 1:59.Легчайший вес:Мирсада Бектича (№14), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 29-28).Тяжёлый вес:Илира Латифи (№12), единогласным решением судей. Счет боя: (29-28,29-28, 29-28).Средний вес:

Тревин Джайлс победил Джеймса Крауса, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 29-28).



Полусредний вес:

Кэллин Уильямс победил Алекса Мороно, нокаутом в начале 1-го раунда: KO (Punches) R1 0:27.



Женский наилегчайший вес:

Лорен Мёрфи (№7) победила Андреу Ли (№8), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 30-27).



Легчайший вес:

Марио Баутиста победил Майлза Джонса — техническим нокаутом во втором раунде: TKO (Knee and Punches) R21:41.







Ранний предварительный кард UFC 247



Легчайший вес:

Джорни Ньюсон победил Доминиго Пеларте, техническим нокаутом в начале 1-го раунда: TKO (Punches) R1 0:38.



Легчайший вес:

Андре Эвелл победил Джонатана Мартинеза, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29,29-28, 30-27).



Полулёгкий вес:

Юссеф Залал победил Остина Линго, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27,30-27, 30-27).

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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