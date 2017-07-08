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UFC 247: Валентина Шевченко - Кэтлин Чукагян, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Хьюстоне (США), где смотреть

В ночь, 8-9 февраля на арене "TOYOTA CENTER" в Хьюстоне (США) состоится номерное бойцовское шоу UFC 247. Со-главным событием вечера станет бой титул чемпионки в наилегчайшем весе. Действующая обладательница пояса ЮФС, Валентина Шевченко по-прозвищу "Пуля" выйдет в октагон против американки Кэтлин Чукагян. Претендентка является 1-м номером в ростере промоушена.

Титул чемпионки Валентина завоевала в декабре 2018-го года, одержав победу единогласным решением над полячкой Йоанной Енджейчик. Затем, Валя провела две успешные защиты. Сначала нокаутировала Джессику Ай. Затем, единогласным решением победила Лизу Кармуш. Перечислять регалии Шевченко в мире единоборств, можно еще долго... Выдающееся спортсменка, которая безусловно популяризирует женский ММА.


Что касается нынешний соперницы, то Кэтлин дерется в престижнейшем октагоне мира с 2016-го года. За это время провела 8 поединков, в которых одержала 6-ть побед. Два крайних боя Чукагян выиграла и получила титульный шанс. Прежде всего, американская бойчиня сильна в партере, где одержала 10-ть побед в разных турнирах.

Сумеет ли Кэтлин дать бой признанной лидерше дивизиона, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойчинь в ММА: Валентина Шевченко (18-3) - Кэтлин Чукагян (13-2)

Время начала бойцовского шоу UFC 247 в 01:15 по-Киеву, 02:15 Москва, Минск. Со-Главный бой вечера Валентина Шевченко - Кэтлин Чукагян около 06.30 по-Киеву, 07.30 Москва, Минск.

Шевченко - Чукагян, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC 247 в Хьюстоне...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1 

Результат боя - уверенная победа Валентины Шевченко техническим нокаутом в третьем раунде. Подробности боя Шевченко - Чукагян, смотрите ПО ССЫЛКЕ.



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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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