Сегодня, 11:26 Газимагомедов, Найфонов, Цакулов и Байцаев - победители Гран-при «Иван Ярыгин» 2020! РЕЗУЛЬТАТЫ Ярыгинского мемориала 2020 В/к: 74, 86, 92, 97кг плюс женщины.

Только что, на коврах ДC имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) завершился 31-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня, победителей и призеров определили в оставшихся весовых категориях у мужчин это веса - до 74, 86, 92, 97кг, а у женщин - 68, 72, 76кг.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам ознакомиться с результатами всех схваток финального блока 4-го дня Ярыгинского турнира 2020 года.

Вольная борьба. 4-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 74, 86, 92, 97кг.

74 кг

ЗА БРОНЗУ

Никита Сучков (Красноярск)

Хетик Цаболов (РСО-Алания) 0-10

Магомед Курбаналиев (Дагестан) - Тимур Бижоев (КБР) 2 -2



ФИНАЛ

Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)

Разамбек Жамалов (Дагестан) 3-1

РЕЗУЛЬТАТЫ

Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)

Разамбек Жамалов (Дагестан)

Магомед Курбаналиев (Дагестан)

Хетик Цаболов (РСО-Алания)

86 кг

ЗА БРОНЗУ

Арсенали Мусалалиев (Россия) - Заур Макиев (Россия) - 3:2

Магомедшариф Биякаев (Россия) - Адам Гагиев (Россия) - 5:0



ФИНАЛ

Даурен Куруглиев (Дагестан) - Артур Найфонов (РСО-Алания) 1-2



РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Артур Найфонов (РСО-Алания)

2) Даурен Куруглиев (Дагестан)

3) Магомедшариф Биякаев (Россия)

3) Арсенали Мусалалиев (Россия)

92 кг

ЗА БРОНЗУ

Анзор Уришев (КБР) - Абдиманап Байгенжеев (Казахстан) 4-2

Магомед Курбанов (Дагестан) - Радик Нартикоев (РСО-Алания) 6-7



ФИНАЛ

Алихан Жабраилов (Дагестан) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания) 3-6



РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Батырбек Цакулов (РСО-Алания)

2) Алихан Жабраилов (Дагестан)

3) Радик Нартикоев (РСО-Алания)

3) Анзор Уришев (КБР)

97 кг

ЗА БРОНЗУ



ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Женская борьба - 68, 72, 76кг.

68 кг

ЗА БРОНЗУ

Насанбурмаа Очирбат (Монголия) - Евгения Захарченко (Россия) - 12:1

Эрбахети Эр Ну Таласину (Китай) - Энн Форрест Молинари (США) туше



ФИНАЛ

Мияджи Рин (Япония) - Ханум Валиева (Россия) 2-12



РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Ханум Валиева (Россия)

2) Мияджи Рин (Япония)

3) Насанбурмаа Очирбат (Монголия)

3) Энн Форрест Молинари (США)

72 кг

ЗА БРОНЗУ

Эльмира Халаева (Россия) - Даваанасан Энх Амар (Монголия) - 2:3

Кристина Дудаева (Россия) - Зиюи Динг (Киатай) - 4:0



ФИНАЛ

Ксения Буракова (Россия) - Жамиля Бакбергенова (Казахстан) туше



РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Ксения Буракова (Россия)

2) Жамиля Бакбергенова (Казахстан)

3) Даваанасан Энх Амар (Монголия)

3) Кристина Дудаева (Россия)

76 кг

ЗА БРОНЗУ

Дарья Шистерова (Россия) - Януан Хуан (Китай) -туше

Кристина Шумова (Россия) - Гулмарал Еркебаева (Казахстан) - 4:7



ФИНАЛ

Очибарт Буармаа (Монголия) - Ванг Джуан (Китай) 5-7



РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Ванг Джуан (Китай)

2) Очибарт Буармаа (Монголия)

3) Януан Хуан (Китай)

3) Гулмарал Еркебаева (Казахстан)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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1)2)3)3)Асланбек Газзаев (РСО-Алания) -(Дагестан)(РСО-Алания) - Асадулла Ибрагимов (Дагестан)(РСО-Алания) - Магомедхан Магомедов (Дагестан)1)(РСО-Алания)2) Магомедхан Магомедов (Дагестан)3) Шамиль Мусаев (Дагестан)3) Георгий Гогаев (РСО-Алания)