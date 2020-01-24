Газимагомедов, Найфонов, Цакулов и Байцаев - победители Гран-при «Иван Ярыгин» 2020! РЕЗУЛЬТАТЫ Ярыгинского мемориала 2020 В/к: 74, 86, 92, 97кг плюс женщины.
Только что, на коврах ДC имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) завершился 31-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня, победителей и призеров определили в оставшихся весовых категориях у мужчин это веса - до 74, 86, 92, 97кг, а у женщин - 68, 72, 76кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам ознакомиться с результатами всех схваток финального блока 4-го дня Ярыгинского турнира 2020 года.
Вольная борьба. 4-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 74, 86, 92, 97кг.
74 кгЗА БРОНЗУ
Никита Сучков (Красноярск) - Хетик Цаболов (РСО-Алания) 0-10
Магомед Курбаналиев (Дагестан) - Тимур Бижоев (КБР) 2-2
ФИНАЛ
Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан) - Разамбек Жамалов (Дагестан) 3-1
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)
2) Разамбек Жамалов (Дагестан)
3) Магомед Курбаналиев (Дагестан)
3) Хетик Цаболов (РСО-Алания)
86 кг
ЗА БРОНЗУ
Арсенали Мусалалиев (Россия) - Заур Макиев (Россия) - 3:2
ЗА БРОНЗУ
Арсенали Мусалалиев (Россия) - Заур Макиев (Россия) - 3:2
Магомедшариф Биякаев (Россия) - Адам Гагиев (Россия) - 5:0
ФИНАЛ
Даурен Куруглиев (Дагестан) - Артур Найфонов (РСО-Алания) 1-2
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Артур Найфонов (РСО-Алания)
2) Даурен Куруглиев (Дагестан)
3) Магомедшариф Биякаев (Россия)
3) Арсенали Мусалалиев (Россия)
92 кг
ЗА БРОНЗУ
Анзор Уришев (КБР) - Абдиманап Байгенжеев (Казахстан) 4-2
Магомед Курбанов (Дагестан) - Радик Нартикоев (РСО-Алания) 6-7
ФИНАЛ
Алихан Жабраилов (Дагестан) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания) 3-6
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Батырбек Цакулов (РСО-Алания)
2) Алихан Жабраилов (Дагестан)
3) Радик Нартикоев (РСО-Алания)
3) Анзор Уришев (КБР)
Анзор Уришев (КБР) - Абдиманап Байгенжеев (Казахстан) 4-2
Магомед Курбанов (Дагестан) - Радик Нартикоев (РСО-Алания) 6-7
ФИНАЛ
Алихан Жабраилов (Дагестан) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания) 3-6
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Батырбек Цакулов (РСО-Алания)
2) Алихан Жабраилов (Дагестан)
3) Радик Нартикоев (РСО-Алания)
3) Анзор Уришев (КБР)
97 кгЗА БРОНЗУ
Асланбек Газзаев (РСО-Алания) - Шамиль Мусаев (Дагестан) 4-6
Георгий Гогаев (РСО-Алания) - Асадулла Ибрагимов (Дагестан) 5-0
ФИНАЛ
Владислав Байцаев (РСО-Алания) - Магомедхан Магомедов (Дагестан) 7-5
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Владислав Байцаев (РСО-Алания)
2) Магомедхан Магомедов (Дагестан)
3) Шамиль Мусаев (Дагестан)
3) Георгий Гогаев (РСО-Алания)
Женская борьба - 68, 72, 76кг.
68 кг
ЗА БРОНЗУ
ЗА БРОНЗУ
Насанбурмаа Очирбат (Монголия) - Евгения Захарченко (Россия) - 12:1
Эрбахети Эр Ну Таласину (Китай) - Энн Форрест Молинари (США) туше
Эрбахети Эр Ну Таласину (Китай) - Энн Форрест Молинари (США) туше
ФИНАЛ
Мияджи Рин (Япония) - Ханум Валиева (Россия) 2-12
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Ханум Валиева (Россия)
2) Мияджи Рин (Япония)
3) Насанбурмаа Очирбат (Монголия)
3) Энн Форрест Молинари (США)
72 кг
ЗА БРОНЗУ
Эльмира Халаева (Россия) - Даваанасан Энх Амар (Монголия) - 2:3
Кристина Дудаева (Россия) - Зиюи Динг (Киатай) - 4:0
ФИНАЛ
Ксения Буракова (Россия) - Жамиля Бакбергенова (Казахстан) туше
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Ксения Буракова (Россия)
2) Жамиля Бакбергенова (Казахстан)
3) Даваанасан Энх Амар (Монголия)
3) Кристина Дудаева (Россия)
Эльмира Халаева (Россия) - Даваанасан Энх Амар (Монголия) - 2:3
Кристина Дудаева (Россия) - Зиюи Динг (Киатай) - 4:0
ФИНАЛ
Ксения Буракова (Россия) - Жамиля Бакбергенова (Казахстан) туше
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Ксения Буракова (Россия)
2) Жамиля Бакбергенова (Казахстан)
3) Даваанасан Энх Амар (Монголия)
3) Кристина Дудаева (Россия)
76 кг
ЗА БРОНЗУ
Дарья Шистерова (Россия) - Януан Хуан (Китай) -туше
Кристина Шумова (Россия) - Гулмарал Еркебаева (Казахстан) - 4:7
ФИНАЛ
ЗА БРОНЗУ
Дарья Шистерова (Россия) - Януан Хуан (Китай) -туше
Кристина Шумова (Россия) - Гулмарал Еркебаева (Казахстан) - 4:7
ФИНАЛ
Очибарт Буармаа (Монголия) - Ванг Джуан (Китай) 5-7
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Ванг Джуан (Китай)
2) Очибарт Буармаа (Монголия)
3) Януан Хуан (Китай)
3) Гулмарал Еркебаева (Казахстан)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!