Шираев, Рамазанов и Цыжипов - победители Гран-при «Иван Ярыгин» 2020! РЕЗУЛЬТАТЫ Ярыгинского мемориала 2020 В/к: 65, 79, 125кг плюс женщины.
Сегодня, на коврах Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) прошел третий соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В субботу медали разбороли мужчины в весовых категориях - до 65, 79, 125 кг, а также женщины - 53, 57, 62кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам ознакомиться результатами всех схваток финального блока 3-го дня Ярыгинского турнира 2020 года.
Вольная борьба. 3-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 65, 79, 125 кг.
65 кгза бронзу:
Муршид Муталимов (Дагестан) - Даша Шарастепанов (Бурятия) 7-10
Нямдорж Баттулга (Монголия) - Начын Куулар (Тыва) 1-4
финал:
Сослан Рамонов (РСО-Алания) - Курбан Шираев (Дагестан) 2-4
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Курбан Шираев (Дагестан)
2. Сослан Рамонов (РСО-Алания)
3. Начын Куулар (Тыва)
3. Даша Шарастепанов (Бурятия)
79 кгЗА БРОНЗУ:
Халид Яхиев (Чечня) - Радик Валиев (РСО-Алания) 5-4
Кахабер Хубежты (РСО-Алания) - Халил Аминов (Дагестан) 12-9
ФИНАЛ:
Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) - Магомед Рамазанов (Дагестан) 1-1
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Магомед Рамазанов (Дагестан)
2. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан)
3. Халил Аминов (Дагестан)
3. Халид Яхиев (Чечня)
125 кгЗА БРОНЗУ:
Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург) -
Алан Хугаев (РСО-Алания) - Тамерлан Расуев (Чечня) 2-0
ФИНАЛ:
Павел Кривцов (Кемерово) - Балдан Цыжипов (Бурятия) 6-14
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Балдан Цыжипов (Бурятия)
2. Павел Кривцов (Кемерово)
3. Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург)
3. Алан Хугаев (РСО-Алания)
Женская борьба 53, 57, 62кг.
53 кг
ЗА БРОНЗУ:
Александра Скиренко (Россия) - Болортуя Бат Очир (Монголия)
Актенге Кеунимжаева (Узбекистан) - Ганбаатар Оцорджангал (Монголия)
ФИНАЛ:
Уми Имаи (Япония) - Сумия Эрденичмег (Монголия) 7-2
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Уми Имаи (Япония)
2. Сумия Эрденичмег (Монголия)
3. Болортуя Бат Очир (Монголия)
3. Ганбаатар Оцорджангал (Монголия)
ЗА БРОНЗУ:
Александра Скиренко (Россия) - Болортуя Бат Очир (Монголия)
Актенге Кеунимжаева (Узбекистан) - Ганбаатар Оцорджангал (Монголия)
ФИНАЛ:
Уми Имаи (Япония) - Сумия Эрденичмег (Монголия) 7-2
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Уми Имаи (Япония)
2. Сумия Эрденичмег (Монголия)
3. Болортуя Бат Очир (Монголия)
3. Ганбаатар Оцорджангал (Монголия)
57 кг
ЗА БРОНЗУ:
Батцецег Атланценгег (Монголия) - Тиссина Эмма (Казахстан) 11-1
Шинехуу Пуревхуу (Монголия) - Сатылган Алтынай (Казахстан) 5-0
ФИНАЛ:
Андорияханако Сава (Япония) - Вероника Чумикова (Россия) 5-6
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Вероника Чумикова (Россия)
2. Андорияханако Сава (Япония)
3. Батцецег Атланценгег (Монголия)
3. Шинехуу Пуревхуу (Монголия)
ЗА БРОНЗУ:
Батцецег Атланценгег (Монголия) - Тиссина Эмма (Казахстан) 11-1
Шинехуу Пуревхуу (Монголия) - Сатылган Алтынай (Казахстан) 5-0
ФИНАЛ:
Андорияханако Сава (Япония) - Вероника Чумикова (Россия) 5-6
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Вероника Чумикова (Россия)
2. Андорияханако Сава (Япония)
3. Батцецег Атланценгег (Монголия)
3. Шинехуу Пуревхуу (Монголия)
62 кг
ЗА БРОНЗУ:
Анжела Титенко (Россия) - Сун Хинян (Китай)
Линлин Бао (Китай) - Кассымова Айлым (Казахстан)
ФИНАЛ:
Пуревсурен Улжисайхан (Монголия) - Болортуя Хурелхуу (Монголия)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Болортуя Хурелхуу (Монголия)
2. Пуревсурен Улжисайхан (Монголия)
3. Сун Хинян (Китай)
3. Линлин Бао (Китай)
ЗА БРОНЗУ:
Анжела Титенко (Россия) - Сун Хинян (Китай)
Линлин Бао (Китай) - Кассымова Айлым (Казахстан)
ФИНАЛ:
Пуревсурен Улжисайхан (Монголия) - Болортуя Хурелхуу (Монголия)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Болортуя Хурелхуу (Монголия)
2. Пуревсурен Улжисайхан (Монголия)
3. Сун Хинян (Китай)
3. Линлин Бао (Китай)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!