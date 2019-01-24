Сегодня, 22:13 Шираев, Рамазанов и Цыжипов - победители Гран-при «Иван Ярыгин» 2020! РЕЗУЛЬТАТЫ Ярыгинского мемориала 2020 В/к: 65, 79, 125кг плюс женщины.

Сегодня, на коврах Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) прошел третий соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В субботу медали разбороли мужчины в весовых категориях - до 65, 79, 125 кг, а также женщины - 53, 57, 62кг.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам ознакомиться результатами всех схваток финального блока 3-го дня Ярыгинского турнира 2020 года.

Вольная борьба. 3-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 65, 79, 125 кг.

65 кг

за бронзу:

финал:

РЕЗУЛЬТАТЫ

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79 кг

ЗА БРОНЗУ:

ФИНАЛ:

1

РЕЗУЛЬТАТЫ

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125 кг

ЗА БРОНЗУ:

ФИНАЛ:

РЕЗУЛЬТАТЫ

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Женская борьба 53, 57, 62кг.

53 кг

ЗА БРОНЗУ:

Александра Скиренко (Россия) - Болортуя Бат Очир (Монголия)

Актенге Кеунимжаева (Узбекистан) - Ганбаатар Оцорджангал (Монголия)



ФИНАЛ:

Уми Имаи (Япония) - Сумия Эрденичмег (Монголия) 7-2



РЕЗУЛЬТАТЫ :

1. Уми Имаи (Япония)

2. Сумия Эрденичмег (Монголия)

3. Болортуя Бат Очир (Монголия)

3. Ганбаатар Оцорджангал (Монголия)





57 кг

ЗА БРОНЗУ:

Батцецег Атланценгег (Монголия) - Тиссина Эмма (Казахстан) 11-1

Шинехуу Пуревхуу (Монголия) - Сатылган Алтынай (Казахстан) 5-0



ФИНАЛ:

Андорияханако Сава (Япония) - Вероника Чумикова (Россия) 5-6



РЕЗУЛЬТАТЫ :

1. Вероника Чумикова (Россия)

2. Андорияханако Сава (Япония)

3. Батцецег Атланценгег (Монголия)

3. Шинехуу Пуревхуу (Монголия)

62 кг

ЗА БРОНЗУ:

Анжела Титенко (Россия) - Сун Хинян (Китай)

Линлин Бао (Китай) - Кассымова Айлым (Казахстан)



ФИНАЛ:

Пуревсурен Улжисайхан (Монголия) - Болортуя Хурелхуу (Монголия)



РЕЗУЛЬТАТЫ :

1. Болортуя Хурелхуу (Монголия)

2. Пуревсурен Улжисайхан (Монголия)

3. Сун Хинян (Китай)

3. Линлин Бао (Китай)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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