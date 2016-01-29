Гран-При Иван Ярыгин-2020, вольная борьба, Прямая онлайн видео трансляция из Красноярска 74, 86, 92, 97кг
В субботу, 25 января, в Красноярске, на легендарных коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина продолжается интереснейший турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-При "Иван Ярыгин" 2020 года. Завтра в Сибири будут определены победители и призеры в весовых категориях в/к 65, 79, 125кг у мужчин. И в в/к: 53, 57, 62кг у женщин.
Напомню в финалы сегодня пробились:
65кг
Сослан Рамонов (РСО-Алания) - Курбан Шираев (Дагестан)
79кг
Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) - Магомед Рамазанов (Дагестан)
125кг
Павел Кривцов (Кемерово) - Балдан Цыжипов (Бурятия)
Женщины:
53кг
Уми Имаи (Япония) - Сумия Эрденичмег (Монголия)
57кг
Андорияханако Сава (Япония) - Вероника Чумикова (Россия)
62кг
Пуревсурен Улжисайхан (Монголия) - Болортуя Хурелхуу (Монголия)
Ну и как обычно в первой половине дня мы посмотрим много интересных поединков в других весовых категориях: 74, 86, 92, 97кг. Вчера мы снова угадали почти всех финалистов, чтож давайте познакомимся с фаворитами в каждой из весовых категорий и на завтра:
GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 74кг - Самый ожидаемый и интересный вес Ярыгинского турнира, поскольку предсказать, кто победит в этом весе крайне сложно. Конкуренция топ уровня обеспечена, поскольку на ковер выйдут такие монстры как: Никита Сучков, Магомед Курбаналиев, Разамбек Жамалов, Тимур Бижоев, Хетаг Цаболов и Магомедрасул Газимагомедов. Будет очень интересно. Мой прогноз - Разамбек Жамалов ну очень хочется.
МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА-2020 в/к 86кг - Здесь будет интересно понаблюдать за противостоянием Артура Найфонова, неувядающего Сослана Кцоева и Даурена Кургулиева. Мой Прогноз - Сослана Кцоев, потому, что ну очень хочется.
GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 92кг - не олимпийский вес но все же интересные поединки будут. Здесь фаворитами смотрятся Алихан Джебраилов, Анзор Уришев и Батырбек Цакулов. Прогноз - Анзор Уришев.
МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА-2020 в/к 97кг - В этом весе все было бы много интересней с "Танком", но поскольку его нет. То будем смотреть на тех кто есть. Мой Прогноз - Владислав Байцаев, без шансов.
Что касаемо женщин, то их сетки смотрите в стартовых протоколах, ссылка на которые размещена ниже по тексту.
Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию первого дня Гран-при "Иван Ярыгин-2020 в прямом эфире из Красноярска. Дополнительная информация: онлайн результаты и турнирная сетка, а также расписание Гран-при в Красноярске, смотрите ниже.
РАСПИСАНИЕ | СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 25 ЯНВАРЯ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24 ЯНВАРЯ
Ярыгинский турнир-2020, прямая онлайн видео трансляция. Ковёр А
Вольная борьба Гран-при "Иван Ярыгин-2020". День3. Ковёр В
Гран-При Иван Ярыгин турнир в Красноярске прямая видео трансляция. Ковёр С
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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