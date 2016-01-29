Сегодня, 20:53 Гран-При Иван Ярыгин-2020, вольная борьба, Прямая онлайн видео трансляция из Красноярска 74, 86, 92, 97кг

В субботу, 25 января, в Красноярске, на легендарных коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина продолжается интереснейший турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-При "Иван Ярыгин" 2020 года. Завтра в Сибири будут определены победители и призеры в весовых категориях в/к 65, 79, 125кг у мужчин. И в в/к: 53, 57, 62кг у женщин.



Напомню в финалы сегодня пробились:

65кг

Сослан Рамонов (РСО-Алания) - Курбан Шираев (Дагестан)

79кг

Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) - Магомед Рамазанов (Дагестан)

125кг

Павел Кривцов (Кемерово) - Балдан Цыжипов (Бурятия)



Женщины:

53кг

Уми Имаи (Япония) - Сумия Эрденичмег (Монголия)

57кг

Андорияханако Сава (Япония) - Вероника Чумикова (Россия)

62кг

Пуревсурен Улжисайхан (Монголия) - Болортуя Хурелхуу (Монголия)



Ну и как обычно в первой половине дня мы посмотрим много интересных поединков в других весовых категориях: 74, 86, 92, 97кг. Вчера мы снова угадали почти всех финалистов, чтож давайте познакомимся с фаворитами в каждой из весовых категорий и на завтра:

GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 74кг - Самый ожидаемый и интересный вес Ярыгинского турнира, поскольку предсказать, кто победит в этом весе крайне сложно. Конкуренция топ уровня обеспечена, поскольку на ковер выйдут такие монстры как: Никита Сучков, Магомед Курбаналиев, Разамбек Жамалов, Тимур Бижоев, Хетаг Цаболов и Магомедрасул Газимагомедов. Будет очень интересно. Мой прогноз - Разамбек Жамалов ну очень хочется.



МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА-2020 в/к 86кг - Здесь будет интересно понаблюдать за противостоянием Артура Найфонова, неувядающего Сослана Кцоева и Даурена Кургулиева. Мой Прогноз - Сослана Кцоев, потому, что ну очень хочется.



GRAND PRIX IVAN YARIGIN-2020 в/к 92кг - не олимпийский вес но все же интересные поединки будут. Здесь фаворитами смотрятся Алихан Джебраилов, Анзор Уришев и Батырбек Цакулов. Прогноз - Анзор Уришев.



МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА-2020 в/к 97кг - В этом весе все было бы много интересней с "Танком", но поскольку его нет. То будем смотреть на тех кто есть. Мой Прогноз - Владислав Байцаев, без шансов.



Что касаемо женщин, то их сетки смотрите в стартовых протоколах, ссылка на которые размещена ниже по тексту.



Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию первого дня Гран-при "Иван Ярыгин-2020 в прямом эфире из Красноярска. Дополнительная информация: онлайн результаты и турнирная сетка, а также расписание Гран-при в Красноярске, смотрите ниже.





Ярыгинский турнир-2020, прямая онлайн видео трансляция. Ковёр А

Вольная борьба Гран-при "Иван Ярыгин-2020". День3. Ковёр В

Гран-При Иван Ярыгин турнир в Красноярске прямая видео трансляция. Ковёр С

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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